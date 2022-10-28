США до конца 2022 года разместят в Европе новые ядерные авиабомбы - СМИ

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - США планируют до конца текущего года начать размещение в Европе новых управляемых ядерных авиабомб B61-12, сообщило издание Politico, ссылаясь на американские дипломатические источники.

По данным Федерации американских ученых, США завершили разработку новой управляемой ядерной авиабомбы B61-12 и начали их полномасштабное производство.

Их размещение Европе ранее планировалось начать в конце 2023 или в 2024 годах.

Всего будет изготовлено 480 таких авиабомб. Они, в частности, должны будут заменить устаревший вариант B61, 100 единиц которых размещены на шести авиабазах в Европе и Турции.

Авиабомба B61-12 имеет такую же мощность, как и у прежней модели, - 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По данным Федерации американских ученых, в настоящее время по 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Все хранилища находятся под контролем американских военных.