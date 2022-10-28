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Интерфакс-АВН

Модернизация ядерного арсенала США превращает его из оружия сдерживания в оружие, применимое на поле боя - замглавы МИД РФ

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Александр Грушко
Александр Грушко.
Источник изображения: © AFP 2017 / Thierry Charlier

Баку. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Модернизация ядерных авиабомб США в Европе превратит их из оружия сдерживания в оружие, которое реально можно применять на поле боя, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"США, как известно, проводят модернизацию ядерного оружия, которое находится в Европе. Они повышают точность этих бомб свободного падения, уменьшая их мощность, тем самым превращая их не в оружие сдерживания, а в оружие, которое может применяться на поле боя. Это среди профессионалов называется понижением ядерного порога", - сказал он "Интерфаксу" на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

"США перебрасывают стратегические бомбардировщики в Европу. Эти стратегические бомбардировщики включаются в учения", - добавил Грушко.

Он отметил, что Россия давно обеспокоена и действиями НАТО в ядерной сфере. "Конечно, нас тревожит факт того, что в последние годы, если мы посмотрим эволюцию всех военных стратегий НАТО, то там все больше акцент делается на применении ядерного оружия... Это достигается различными путями, в частности все более частым использованием "ядерных сценариев" в ходе военных учений", - подчеркнул российский дипломат.

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