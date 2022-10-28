Перспективы дальнейшего развития России и Европы пугают — поэтому Финляндии нужно быть готовой к новым сюрпризам

Политолог Саари: ослабление России не вернет Европу к "нормальной жизни

Европа уже не вернется к "нормальной жизни, цитирует Ilta-Sanomat слова политолога Синикукка Саари. Ситуация не изменится, даже если Украина останется независимым государством, а Россия ослабеет. Мы движемся к миру с другим порядком, заявила она.

Йоуко Юонала (Jouko Juonala)

Понедельник 24 октября был для Финляндии днем политики безопасности.

В Коуволе состоялось мероприятие по вопросам безопасности, в Хельсинки — визит нового премьер-министра Швеции Пола Йонсона (Pål Jonsson). Обсуждались такие темы, как оборона Финляндии, Украина, Россия, будущее Европы и НАТО.

Вот некоторые наблюдения по итогам прошедших мероприятий.

Директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола (Mika Aaltolа) заявил в Коуволе, что контроль за регионом Балтийского моря является приоритетным вопросом для национальных интересов Финляндии.

Если регион Балтийского моря останется стабильным и спокойным, жизненно важные для торговли и безопасности Финляндии морские транспортные артерии не пострадают. Поэтому регион Балтийского моря для Финляндии важнее, чем Арктический регион.

Однако многие эксперты рассматривают Балтийское море и север Европы как единое пространство, в котором северные страны НАТО сотрудничают со своими союзниками. Финляндия, Швеция, Норвегия и Соединенные Штаты проводят взаимное и многостороннее сотрудничество в сфере обороны, и в понедельник в Хельсинки премьер-министр Швеции Пол Йонссон обсудил эту тему с министром обороны Антти Кайкконеном (Antti Kaikkonen). Нестабильность региона Балтийского моря отражается на северных странах.

Ханна Смит (Hanna Smith), руководитель исследовательских программ Центра по борьбе с гибридными угрозами, отметила, что Россия представляет военную угрозу для Финляндии и пока продолжает оставаться авторитарным, крайне непредсказуемым и при этом нестабильным государством. Россию нельзя назвать целостным федеративным государством.

Вот слова Смит: Россия обладает "непостижимой способностью разрушать, сбивать с толку и саботировать", даже когда она слабеет.

Это очень важное наблюдение. Финляндия должна быть готова к любым неожиданностям со стороны России, в том числе маловероятным. Это сложно и дорого, но необходимо.

Обсуждалось и развитие системы безопасности Европы. По словам Смит, Россия сможет сильно на нее повлиять, если одержит победу на Украине. Если победит Украина, демократические государства останутся на уверенных позициях. Победа Украины также будет способствовать смене власти в России.

Частичная победа одной из сторон будет означать неразрешенность ситуации. Создание системы безопасности останется незавершенным. Крым может остаться в руках России.

"В этой игре должен быть победитель, но этот путь может оказаться действительно кровавым. Это может занять время", — сказала Смит.

Взгляды Смит пугающие, но реалистичные. Конца военным действиям не видно. В течение нескольких месяцев Россия сможет собрать новые силы и продолжить войну. Кровоточащая рана в центре Европы не заживет.

Когда же Европа вернется к "нормальной жизни"? В рамках дискуссии в Коуволе ведущий исследователь Института внешней политики Финляндии Синикукка Саари (Sinikukka Saari) заявила, что считает возвращение к прошлому невозможным. Даже если Украина останется независимым государством, а Россия ослабеет.

"Мы движемся к миру другого порядка", — сказала Саари.

Генерал-лейтенант Паси Вялимяки (Pasi Välimäki) тоже говорил об уроках военных действий на Украине. Незаконное присоединение Крыма к России показало, что уровень готовности должен быть высоким и в Финляндии. Нужно уметь быстро реагировать как в рамках традиционной обороны, так и в рамках кибервойн и информационной войны.

Военные действия России на Украине длятся уже восемь месяцев. По мнению Вялимяки, из этого финны должны сделать вывод о том, как важно быть готовыми к долгой войне. Боеприпасов должно быть достаточно — и должна быть возможность произвести еще. В настоящее время Финляндия пополняет свои запасы благодаря дополнительному финансированию, выделенному для сил обороны.

Еще один важный урок заключается в том, что руководство — это очень важно: офицеры запаса и унтер-офицеры должны иметь все необходимые навыки. Обучение войск должно происходить непрерывно. Вот почему этой осенью силы обороны направят на переподготовку около 16 тысяч резервистов.

Паси Вялимяки во многом успокоил финнов: у обороны Финляндии крепкий и современный фундамент, в его основе — хорошо подготовленный резерв.

О возможной роли Финляндии в составе НАТО Паси Вялимяки не говорил. Обязательства по статье 5 устава альянса будут зафиксированы для Финляндии только тогда, когда она станет его полноценным членом.