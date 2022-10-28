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"Мощности на пределе": командующий ВС Литвы предложит не передавать Украине гаубицы и системы ПВО

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Учения войск НАТО «Железный меч-2014» на территории Литвы
Учения войск НАТО «Железный меч-2014» на территории Литвы.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Delfi: поставка Киеву западных вооружений негативно скажется на обороноспособности Литвы

В Литве назвали недопустимым предоставление Украине систем ПВО и артиллерии, пишет Delfi. По словам командующего вооруженными силами страны Вальдемараса Рупшиса, эти поставки резко снизят боевые возможности литовской армии.

Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что на заседании Государственного совета по обороне (ГСО) предложит не передавать Украине имеющиеся у Литвы гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без мощностей, но эти мощности, которые у нас есть, находятся на том пределе, когда мы больше не можем "раздеваться", — сказал генерал-лейтенант журналистам на полигоне в Пабраде в среду. "Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки", - добавил он.

Рупшис также сказал, что Вильнюс мог бы поддерживать Киев оружием в том случае, если бы можно было в ближайшее время закупить новое оружие и заменить уже используемое.

"Необходимо понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко определили, какие подразделения мы причисляем к силам НАТО. Кроме того, у нас должны быть средства ведения огня с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные части с огневой мощью и ПВО, чтобы обеспечить поддержку в качестве принимающей стороны", — сказал генерал-лейтенант.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду журналистам в Вильнюсе, что поддержка Украины, в том числе военная, должна быть продолжена. Он сказал, что удивлен тем, что вопрос о гаубицах обсуждается публично. "Я придерживаюсь позиции о том, что то, что обсуждается в Госсовете по обороне, обсуждается за закрытыми дверями, потому что эти решения связаны с нашей национальной безопасностью, с нашей поддержкой партнеров, и я призываю других руководителей следовать этому принципу. Я немного удивлен, что эта дискуссия находится в поле зрения общественности", — заявил Ландсбергис.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенные возможности Литвы. В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа в октябре говорил BNS, что решение о передаче этой военной техники Украине будет принято на заседании ГСО, но не уточнил его дату.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Литва
Украина
Продукция
NASAMS
PzH 2000
Проекты
NATO
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