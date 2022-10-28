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Интерфакс-АВН

Военные США провели испытание компонентов гиперзвукового оружия - СМИ

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Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research P
Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022.
Источник изображения: DARPA

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные осуществили успешное испытание компонентов гиперзвукового оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ВМС США.

В ходе испытаний со стартовой площадки в Вирджинии была запущена зондирующая ракета, проводились различные эксперименты по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высококачественную электронику. Были проведены 11 различных экспериментов, предназначенных для тестирования и сбора данных, говорится в сообщении.

"Этот запуск прошел чрезвычайно хорошо", - сказал директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф.

Данные, собранные в результате этих испытаний, помогут в разработке гиперзвуковой системы для ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности для армии.

Телеканал отмечает, что это было вторым испытанием, проведенным в рамках программы, направленной на развитие гиперзвуковых возможностей как морского, так и наземного базирования. Первое испытание было проведено в октябре 2021 года.

Аналогичный запуск второй ракеты запланирован на четверг, будет проведено дополнительно 13 экспериментов, направленных на разработку гиперзвукового оружия, уточняет CNN.

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