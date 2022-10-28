Россия — головная боль ЕС, а не Америки. США пора отпустить Европу в свободное плавание

Newsweek: проблему Украины должна решать Европа, а не США

Главная внешняя угроза США – Европа, а не Россия или Китай, считает автор Newsweek. ЕС слишком привык полагаться на Америку в вопросах безопасности. Вместо того, чтобы тратить деньги на оборону, Европа пустила дивиденды от американской защиты на строительство государств всеобщего благосостояния. Но сейчас ЕС пора взять ответственность за собственный регион на себя, пишет автор.

Ральф Шелльхаммер

Есть неудобная правда, обсуждать которую никто в Вашингтоне не горит желанием. А заключается она вот в чем: главная внешняя угроза США — это не Россия и не Китай. А Европейский союз со всеми его членами.

Это отнюдь не означает, что Европа — серьезный геополитический соперник США или тем более враг. Хотя европейцев хлебом не корми, дай посетовать на пошлость американской культуры, они потребляют ее массово и с аппетитом, и отношения континентов определяются скорее взаимной дружбой, чем враждой.

Однако на фоне дружеского подтрунивания завелась нешуточная геополитическая проблема, и она становится все очевиднее, хотя признать ее европейцам мешает гордость, а США — ностальгия.

Началось это в 1990-х с распада бывшей Югославии. Сперва все представлялось небольшим региональным конфликтом, с которым вполне могли бы справиться крупнейшие европейские державы — особенно Франция и воссоединившаяся Германия. Увы, к миру 1995 года, а затем еще раз в 1999 году, уже после кризиса между Сербией и Косово, привело как раз вмешательство США.

После конфликта на Балканах европейцы пригрелись в мире после холодной войны, над которым высился гегемон в виде США и бесплатно обеспечивал безопасность. Хотя на страницах европейских газет и университетских кафедрах по-прежнему модно хныкать об американском господстве, на самом деле оно оказалось невероятно выгодным: вместо того, чтобы тратить деньги на оборону, Западная Европа пустила дивиденды от американской защиты на строительство щедрых государств всеобщего благосостояния.

В результате сам вопрос жесткой геополитики канул в Лету: еще бы, это ведь удел американских подстрекателей и их зловещего ВПК. В статье 2009 года в известном журнале Foreign Policy Европа называлась "стильной и метросексуальной сверхдержавой", тогда как США лишь "сеяли смуту" по всему миру. А опасений насчет международной безопасности и след простыл.

Сегодня Германия едва выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО. Это насторожило и Трампа, и Обаму, хотя вполне отражает отношение многих европейцев: никаких тебе больше угроз и соперничества, лишь экономические блага и беззаботный уют. Неслучайно именно в этот период были спланированы и построены нашумевшие газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

Сейчас-то мы понимаем: это была даже не лень, а сущее помешательство.

Конечно, даже в тогдашней Европе на это покупались не все. Польша давно предостерегала от чрезмерного сближения с Россией, и у поляков и других жителей бывшего Восточного блока были веские причины добиваться членства в НАТО вперед ЕС: они хотели американской защиты, и в Варшаве не верили, что Париж, Брюссель или Берлин смогут противостоять агрессивной России.

И как же они оказались правы: США помогают Украине вдвое больше, чем все страны ЕС вместе взятые. Это доказывает, что убаюканная американской защитой Европа так и не очнулась от геополитического сна.

С другой стороны, Вашингтон по-прежнему не желает будить своих европейских друзей, которые повисли на шее Америки мельничным жерновом и грозят утянуть ее в пучину геополитических страстей.

Пришло время США отпустить свои европейские сатрапии на волю — но не со зла, а в интересах обеих сторон.

Никакие отношения не выживут при односторонней зависимости, которая плодит лишь слабость и обиду. США по-прежнему сильны, но не настолько, чтобы в одиночку противостоять всем основным угрозам от Азии до Восточной Европы, и ЕС пора взять ответственность за собственный регион на себя.

Было бы смешно рассчитывать, что Брюссель будет решать проблемы Мексики или Венесуэлы: интуитивно понятно, что в силу географической близости Латинская Америка — это американская проблема, а не европейская. Но столь же ясно и что Ближним Востоком и Восточной Европой должен заниматься ЕС, а не США.

Путь вперед должен строиться на истинном партнерстве и честном разделении труда — и Европе придется проявить твердость как в дипломатическом, так и в военном отношении.

Вашингтон должен быть строг, но справедлив. В конце концов, это делается из лучших побуждений.