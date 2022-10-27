США разместили на юге Японии беспилотники MQ-9 Reaper для слежения за Китаем и КНДР - СМИ

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Командование ВВС США перебросило на юг японского острова Кюсю в префектуру Кагосима эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper для ведения разведки, сообщает Defense news.

По информации издания, эти беспилотники, приступившие к разведывательным миссиям в Аппараты базируются на базе ВВС Каноя Сил самообороны Японии. MQ-9 Reaper также могут наносить авиаудары, однако данные БЛА не будут оснащать вооружением.

США ранее привлекали эти беспилотникидля обучения своего персонала в Индо-Тихоокеанском регионе. Также MQ-9 Reaper активно применялись в ходе контртеррористических операций в зоне ответственности Центрального командования ВС США (Ближний Восток, Восточная Африка, Центральная Азия).

На прошлой неделе сообщалось, что японские военные начали использовать MQ-9 Reaper, полученные от США, с базы воздушных Сил самообороны в Хатинохэ (префектура Аомори) на севере острова Хонсю.