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ТАСС

Центр мониторинга смог отразить 40 DDoS-атак на операторов связи и ресурсы РФ с начала СВО

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Хакерская атака
Хакерская атака.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

По данным центра, также было зафиксировано резкое увеличение телефонного мошенничества, в основном с использованием технологий подмены номера

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) смог отразить 40 значимых DDoS-атак на российских операторов связи и важные информационные ресурсы. Об этом сообщил в среду директор Центра Сергей Хуторцев.

"За период с 23 февраля по 13 октября ЦМУ ССОП зафиксировано и отработано 40 значимых DDoS-атак на операторов связи и информационные ресурсы, направлено 29 оперативных указаний операторам связи о выявленных угрозах, устранено 6 630 нарушений маршрутизации трафика", - рассказал он на форуме "Спектр".

По данным ЦМУ ССОП, также было зафиксировано резкое увеличение телефонного мошенничества, в основном с использованием технологий подмены номера. При этом большинство атак происходит из кол-центров, которые располагаются в недружественных странах.

"Расположение мошеннических кол-центров на территории других государств значительно усложняет работу российских правоохранительных органов. Применяемые операторами средства мониторинга и контроля вызовов не позволяют в полной мере обеспечить защиту от подмены номера вызывающего абонента как из России, так и из-за рубежа. Таким образом, необходимо скорейшее внедрение создаваемой системы "Антифрод", - заключил эксперт.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что в следующем году заработает система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнется ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи, добавил он.

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 25 по 26 октября. 

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