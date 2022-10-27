Экс-посол Армении: Представленный Западом вариант армяно-азербайджанского мирного договора для нас – катастрофа

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Бывший сотрудник МИД Армении, экс-посол Дзюник Агаджанян считает, что власти ее страны своими действиями активно разрушают армяно-российские отношения. С этой целью Ереван реализует специальную программу, стремясь вытеснить Москву из Закавказья и тем самым обеспечить контроль Запада над каспийскими ресурсами и его транзитными путями. Об этом она заявила в интервью армянскому информагентству NEWS.am.

Поощрением антироссийских настроений, в том числе через постоянное привлечение антироссийски настроенных лиц, делается попытка свести на нет роль России, одного из важнейших геополитических центров и одного из важнейших факторов в нашем регионе, и вывести ее из региона

— уверена экс-посол.

Агаджанян считает, что Армения стала инструментом в руках Запада, с помощью которого США и ЕС стремятся разрушить баланс сил в Закавказье и вбить клин в отношения между Россией и Ираном. Эта программа начала реализовываться с 2018 года после инициированной западными странами «бархатной революции» в Армении, в результате которой к власти пришли подконтрольные Вашингтону политики.

Последние действия армянского руководства, в результате которых произошла фактическая передача Азербайджану Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), привели к тому, что Армения полностью открыла путь Западу для контроля над Закавказьем, уверена Агаджанян.

Дипломат считает, что Россия, которая до последнего времени играла главную стабилизирующую роль в регионе, слишком доверяет нынешнему правительству Армении, допуская, что совершаемые им ошибки являются следствием «неопытности». Агаджанян выразила надежду, что Москва начинает понимать, что Ереван реализует четкий план, навязанный ему Западом, с целью вытеснения РФ из сферы влияния в Закавказье и получения контроля над регионом руками марионеточного армянского правительства.

Чем скорее Россия одумается, тем скорее наш народ поймет, что его ведут на грань потери государственности, уничтожения нации, геноцида населения Арцаха и полного доминирования здесь турецкого фактора, который приведет к уничтожению целого народа

— считает политик.

Агаджанян назвала иллюзорной уверенность западных стран, что они способны контролировать Турцию. В качестве примера она привела тот факт, что даже после посещения Анкары генсеком НАТО турецкие военные приняли непосредственное участие в недавнем конфликте в приграничной зоне Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана.

В этой ситуации ожидание, что Запад будет каким-то образом сдерживать Турцию, является недоразумением

– подчеркнула Агаджанян.

По ее убеждению, Армения должна вести очень осторожную, взвешенную, разумную политику и не допускать ослабления государства. Западу не нужна сильная Армения, там стремятся подчинить Ереван своей воле и полностью управлять им. Но при этом западные политики не учитывают, что армянский народ не стерпит такого унижения и «может взбунтоваться», уверена Агаджанян.

Представленный Западом вариант армяно-азербайджанского мирного договора для нас – катастрофа

— заключает оппозиционный армянский политик.