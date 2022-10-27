Оперативный сбор командного состава Вооруженных сил проводится в Белоруссии - Минобороны республики

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек.

Минск. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей проходят оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил на полигоне "Осиповичский" под Минском, сообщили в среду в Минобороны Белоруссии.

Там отметили, что сам сбор проходит в два этапа - практический, где участники знакомятся с вопросами подготовки войск, особенностями организации тылового обеспечения подразделений, действиями специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов.

"Второй этап - теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил), решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году", - пояснили в Минобороны.

Ожидается, что в конце сбора состоится заседание коллегии министерства обороны, на котором будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2021/2022 учебном году, а также поставлены задачи на 2022/2023 учебный год.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что за минувший учебный год подходы к подготовке войск были изменены.

"Они касаются вопросов управления войсками, размещения пунктов управления в различных условиях, их защищенности и мобильности. Все это было отработано в течение года", - цитирует Гулевича госагентство БелТА.

По мнению начальника Генерального штаба, необходимо переходить к большей мобильности и самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня: взвода, роты, батальона.

"Исходя из этого, сделано очень многое для переоснащения и дооснащения наших подразделений. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, средств связи и наблюдения. Все это позволяет нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи", - подчеркнул он.

Касаясь обстановки вдоль границ, Гуревич заявил, что ситуация отслеживается, а развертывание различных группировок находится под контролем.