Войти
РИА Новости

"Они нас перегнали". Пентагону указали на главный недостаток

356
0
0
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая.
Источник изображения: © AP Photo / Zha Chunming

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США все больше опасаются "китайской угрозы". Из-за этого даже переписали стратегию национальной безопасности. Однако военные заявляют о недостатках, которые могут сыграть роковую роль в противостоянии с КНР.

"Раньше сроков"

Китайский лидер Си Цзиньпин на XX съезде Компартии выступил с программной речью, обозначив планы на будущее. Немало внимания уделил военному строительству. По его словам, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "сделала серьезный шаг вперед" и продолжит развиваться.

Цель — "защитить достоинство и основные интересы" страны, подчеркнул Си. В КНР разрабатывают баллистические ракеты, строят авианосцы. Хотят сделать вооруженные силы "самыми передовыми в мире" к 2049-му.

Это очень беспокоит Вашингтон, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Тайваня. На днях командующий силами военно-морских операций адмирал Майкл Гилдэй заявил, что Пекин атакует остров в ближайшие два года.

Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море

Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

"Дело не только в высказываниях Си, но и в том, что делают китайцы. Как видим, за последние 20 лет они выполнили каждое данное себе обещание, причем гораздо раньше намеченных сроков", — пояснил он.

Поэтому необходимо увеличить финансирование ряда программ — в том числе улучшения схем обслуживания авианосцев. Иначе США рискуют проиграть в вероятном конфликте.

"Избирательное сотрудничество"

Пентагон готовится к войне. На днях в Вашингтоне приняли обновленную стратегию нацбезопасности, указав ключевые угрозы. Это, понятно, Китай и Россия.

"К недружественным государствам должен применяться принцип "интегрированного сдерживания" (Integrated deterrence), — говорится в документе. — Правительство обязано использовать все имеющиеся военные, дипломатические и экономические меры, чтобы запугать наших противников и заставить их отказаться от агрессивных намерений. Давление следует оказывать скоординированно, с нескольких направлений. Необходимо убедить оппонента: нанося удар в одном месте, он получит ответ сразу со многих сторон. Успешность этого подхода сильно зависит от поддержки наших союзников".

В США не скрывают, что эту стратегию сейчас обкатывают на России, вводя санкции и обеспечивая киевский режим оружием.

Американские военнослужащие на военной базе в Скопье

Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Вместе с тем Вашингтон заинтересован в "стратегической стабильности и развитии более инклюзивной, прозрачной и поддающейся мониторингу инфраструктуры контроля над вооружениями и восстановления механизмов европейской безопасности".

Поэтому Белый дом и Пентагон готовы действовать прагматично в вопросах, "по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным".

Оборонка не тянет

Впрочем, большая часть документа посвящена КНР как главному противнику. Предусмотрены очень жесткие меры. Прежде всего в экономике — китайские инвестиции резко ограничат.

Не исключено и вооруженное столкновение. Но тут есть проблемы.

Так, специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований указывают на серьезные трудности с ВПК. Конфликт на Украине выявил его неповоротливость: очень трудно в короткие сроки нарастить мощности.

Кроме того, американские производители боеприпасов не желают заключать долгосрочные контракты с Пентагоном из-за финансовых рисков. А это может ощутимо ударить по армии. По оценкам специалистов, в случае войны с Китаем все высокоточные противокорабельные боеприпасы большой дальности израсходуют за неделю. И неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы восполнить арсеналы.

Догнать Китай

Особое внимание в Пентагоне уделяют ракетно-ядерному щиту. В новой версии доктрины отмечается, что стратегическое оружие массового поражения больше не составляет основу нацбезопасности, но продолжает выполнять функцию сдерживания. И США уже уступают в ряде технологий Китаю.

Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине

Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

"К 2030-му стране впервые придется противостоять двум крупным ядерным державам (Китаю и России. — Прим. ред.) с большими запасами современных и разнообразных тактических и стратегических вооружений, — предупреждают авторы документа. — Расширение возможностей нашей триады и ее технологическое совершенствование — один из главных приоритетов".

Сейчас в США модернизируют "оружие Судного дня": бомбардировщик B-21 Raider, атомные подводные лодки класса Columbia, межконтинентальные баллистические ракеты Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) и другие. На это заложили в бюджет миллиарды.

Да и в целом в связи с "новыми угрозами" аппетиты Пентагона растут: военные расходы в 2023-м впервые в истории превысят 770 миллиардов долларов. Это больше, чем у остальных стран из топ-10 по оборонному бюджету вместе взятых.

Точную сумму пока обсуждают в закрытом режиме министр обороны Ллойд Остин и президентская администрация. По данным СМИ, в итоге финансирование может перевалить и за 800 миллиардов — армия с каждым днем просит все больше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Япония
Продукция
B-2 Spirit
B-21
DF-41
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
24.10.2022
"Война на разрушение системы". Куда пойдет армия Китая после XX съезда
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
09.01.2020
На вооружении китайской армии состоит около 2500 ракет
12.11.2018
Ядерный привет
26.01.2018
Супероружие современности
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»