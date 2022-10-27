"Они нас перегнали". Пентагону указали на главный недостаток

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Андрей Коц. США все больше опасаются "китайской угрозы". Из-за этого даже переписали стратегию национальной безопасности. Однако военные заявляют о недостатках, которые могут сыграть роковую роль в противостоянии с КНР.

"Раньше сроков"

Китайский лидер Си Цзиньпин на XX съезде Компартии выступил с программной речью, обозначив планы на будущее. Немало внимания уделил военному строительству. По его словам, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "сделала серьезный шаг вперед" и продолжит развиваться.

Цель — "защитить достоинство и основные интересы" страны, подчеркнул Си. В КНР разрабатывают баллистические ракеты, строят авианосцы. Хотят сделать вооруженные силы "самыми передовыми в мире" к 2049-му.

Это очень беспокоит Вашингтон, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Тайваня. На днях командующий силами военно-морских операций адмирал Майкл Гилдэй заявил, что Пекин атакует остров в ближайшие два года.

Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

"Дело не только в высказываниях Си, но и в том, что делают китайцы. Как видим, за последние 20 лет они выполнили каждое данное себе обещание, причем гораздо раньше намеченных сроков", — пояснил он.

Поэтому необходимо увеличить финансирование ряда программ — в том числе улучшения схем обслуживания авианосцев. Иначе США рискуют проиграть в вероятном конфликте.

"Избирательное сотрудничество"

Пентагон готовится к войне. На днях в Вашингтоне приняли обновленную стратегию нацбезопасности, указав ключевые угрозы. Это, понятно, Китай и Россия.

"К недружественным государствам должен применяться принцип "интегрированного сдерживания" (Integrated deterrence), — говорится в документе. — Правительство обязано использовать все имеющиеся военные, дипломатические и экономические меры, чтобы запугать наших противников и заставить их отказаться от агрессивных намерений. Давление следует оказывать скоординированно, с нескольких направлений. Необходимо убедить оппонента: нанося удар в одном месте, он получит ответ сразу со многих сторон. Успешность этого подхода сильно зависит от поддержки наших союзников".

В США не скрывают, что эту стратегию сейчас обкатывают на России, вводя санкции и обеспечивая киевский режим оружием.

Американские военнослужащие на военной базе в Скопье Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Вместе с тем Вашингтон заинтересован в "стратегической стабильности и развитии более инклюзивной, прозрачной и поддающейся мониторингу инфраструктуры контроля над вооружениями и восстановления механизмов европейской безопасности".

Поэтому Белый дом и Пентагон готовы действовать прагматично в вопросах, "по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным".

Оборонка не тянет

Впрочем, большая часть документа посвящена КНР как главному противнику. Предусмотрены очень жесткие меры. Прежде всего в экономике — китайские инвестиции резко ограничат.

Не исключено и вооруженное столкновение. Но тут есть проблемы.

Так, специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований указывают на серьезные трудности с ВПК. Конфликт на Украине выявил его неповоротливость: очень трудно в короткие сроки нарастить мощности.

Кроме того, американские производители боеприпасов не желают заключать долгосрочные контракты с Пентагоном из-за финансовых рисков. А это может ощутимо ударить по армии. По оценкам специалистов, в случае войны с Китаем все высокоточные противокорабельные боеприпасы большой дальности израсходуют за неделю. И неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы восполнить арсеналы.

Догнать Китай

Особое внимание в Пентагоне уделяют ракетно-ядерному щиту. В новой версии доктрины отмечается, что стратегическое оружие массового поражения больше не составляет основу нацбезопасности, но продолжает выполнять функцию сдерживания. И США уже уступают в ряде технологий Китаю.

Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

"К 2030-му стране впервые придется противостоять двум крупным ядерным державам (Китаю и России. — Прим. ред.) с большими запасами современных и разнообразных тактических и стратегических вооружений, — предупреждают авторы документа. — Расширение возможностей нашей триады и ее технологическое совершенствование — один из главных приоритетов".

Сейчас в США модернизируют "оружие Судного дня": бомбардировщик B-21 Raider, атомные подводные лодки класса Columbia, межконтинентальные баллистические ракеты Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) и другие. На это заложили в бюджет миллиарды.

Да и в целом в связи с "новыми угрозами" аппетиты Пентагона растут: военные расходы в 2023-м впервые в истории превысят 770 миллиардов долларов. Это больше, чем у остальных стран из топ-10 по оборонному бюджету вместе взятых.

Точную сумму пока обсуждают в закрытом режиме министр обороны Ллойд Остин и президентская администрация. По данным СМИ, в итоге финансирование может перевалить и за 800 миллиардов — армия с каждым днем просит все больше.