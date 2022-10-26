Правительство выделило 1 млрд руб на создание малых и средних центров разработки электроники в 2022-2023 гг

Постановлением правительства утверждены правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (фонд «Сколково») в целях поддержки и развития малых и средних дизайн-центров электроники; в 2022–2023 годах на эти цели будет выделен 1 миллиард рублей.

Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий. Они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники.

Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки.

Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта «Развитие технологий и инфраструктуры производства электронной и радиоэлектронной продукции» государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Всего к 2030 году в России должно действовать не менее 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.

Напомним, ранее в октябре Фонд «Сколково» и Минпромторг России сообщили о запуске акселератора поддержки малых и средних дизайн-центров электроники. Участники акселератора смогут получить гранты, а также маркетинговую и экспертную поддержку.

Как определяется постановлением, «акселератор «Микроэлектроника» – деятельность оператора, направленная на содействие развитию дизайн-центров электроники, в процессе реализации дизайн-центрами электроники комплексных проектов, которая может включать финансовую, организаторскую, аналитическую, образовательную, маркетинговую и экспертную поддержку дизайн-центров электроники»; «дизайн-центр электроники» – российская организация, относящаяся к субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающаяся выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области приоритетных направлений».