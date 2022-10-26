Законодатели США отозвали свое письмо с призывом к Байдену изменить подход к Украине

В нем они просили начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США отзывает свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

"Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы, я беру на себя ответственность за это. В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти", - пояснила Джаяпал решение группы.