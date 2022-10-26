Постпред РФ: поставки вооружений на Украину могут нести риски для гражданской авиации

Михаил Ульянов указал, что западные страны начинают осознавать серьезность проблем, связанных с поставками оружия Киеву

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Поставки Западом вооружений на Украину, в частности переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), могут нести угрозу международной гражданской авиации. Об этом во вторник заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"Поставляются опасные виды вооружений, которые ранее очень серьезно контролировались, в частности переносные зенитные ракетные комплексы. Сейчас они могут очень легко попасть в руки террористов, и это смертельная угроза международной гражданской авиации", - сказал он, комментируя поставки Западом вооружений на Украину.

При этом Ульянов указал, что западные страны начинают осознавать серьезность проблем, связанных с поставками вооружений Киеву. "У меня ощущение такое, что все-таки понимание ненормальности нынешней ситуации постепенно осознается многими. Я с удовлетворением услышал в ходе завершившейся конференции по преступности слова представителя Евросоюза о том, что нужно уделять больше внимания неконтролируемому обороту оружия в особенности на Украине и Молдавии. Это не значит, что они собираются сокращать поставки на Украину, но, похоже, что осознание связанных с этим проблем постепенно приходит", - отметил постпред РФ.