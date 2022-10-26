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Немецкие ВВС планируют модернизировать средства электронной борьбы, применяемые в авиации. Чтобы удовлетворить из нужды, Израиль и Германия приступили к совместной разработке комплекса РЭБ для истребителей Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает американский журнал Defense News.

Для решения данной задачи свои усилия объединили специалисты израильской оборонной компании Rafael Advanced Defense Systems и немецкой Hensoldt, специализирующейся в сфере сенсорных технологий. О том, что они объединились для совместной работы, компании объявили на прошлой неделе.

Идея модернизации состоит в том, чтобы совместить систему глушения сигналов Sky Shield от Rafael и систему постановки помех для нейтрализации средств ПВО противника от Hensoldt, известную как Kalaetron Attack.

Предполагается завершить данный проект к 2028 году.

Соглашение о сотрудничестве двух компаний было подписано 18 октября в Тель-Авиве. Подписантами стали их генеральные директора: Томас Мюллер (Hensoldt) и Яов Хар-Эвен (Rafael).

Реализация проекта позволит ВВС Германии превратить свой истребитель Eurofighter Typhoon в платформу для радиоэлектронных атак.

На данный момент авионика этого самолета включает в себя радиолокационную систему CAPTOR, инфракрасную систему распознавания целей PIRATE, комплекс РЭБ Praetorian и другое оборудование. Praetorian по сути является автоматизированной системой самообороны истребителя.