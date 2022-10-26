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Интерфакс-АВН

Власти РФ могут разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей - проект документа

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Первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") после окраски в новую лив
Первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") после окраски в новую ливрею авиакомпании. Тулуза (Франция), 13.01.2020.
Источник изображения: twitter.com/Frenchpainter

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, который разрешает техобслуживание и ремонт самолетов с использованием неоригинальных компонентов, изготовленных "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе".

Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru. Он предполагает внесение изменений в действующее постановление от 12 марта 2022 г. №353.

В условиях санкций российские компании испытывают трудности в поставках оригинальных комплектующих, произведенных организациями, одобренными авиавластями стран разработчиков воздушных судов, говорится в пояснительной записке к проекту. Запуск собственного производства части иностранных запчастей в РФ и их сертификация "займет значительное время, которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий". Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в РФ, отмечают авторы документа.

"В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных к установке на воздушные суда на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности", - сказано в пояснении.

Данная мера позволит российским компаниям "значительно расширить номенклатуру используемых компонентов наряду с оригинальными компонентами для обеспечения поддержания летной годности парка воздушных судов в РФ".

Кроме того, проектом предлагается допустить внедрение модификаций и выполнение ремонтов самолетов "на основании документации, разработанной одобренными организациями стран, также являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности, включая страны, не являющиеся странами разработчиков эксплуатируемой в РФ авиатехники". Предложение обусловлено ограниченным доступом российских компаний к конструкторской документации и программному обеспечению разработчиков техники, а также недостатком опыта у таких организаций.

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Страны
Россия
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