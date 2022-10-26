Войти
ТАСС

Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Запада ни цента на восстановление

251
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский (на экране)
Президент Украины Владимир Зеленский (на экране).
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам президента Украины, Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления страны

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления Украины, однако пока Киев не получил на эти цели ни цента.

"Я благодарю ЕС в целом и каждую страну ЕС в частности <...> за уже оказанную поддержку нашему государству. Однако необходимо придать более системный характер этой поддержке. Верю, что уже сейчас мы можем принять решение о создании "финансового Рамштайна" <...> по аналогии с "оборонным Рамштайном", который уже функционирует", - заявил Зеленский во вторник в онлайн-выступлении на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине. Видео выступления размещено в телеграм-канале президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что уже разработан "прозрачный план первоочередных шагов для восстановления" Украины на сумму $17 млрд. "Пока мы не получили ни одного цента на реализацию [этого плана], и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению", - заявил президент.

Рамштайн - военная база в ФРГ, где проходят заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.05.2022
Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники
20.04.2022
Запад принес Украину в жертву, чтобы подорвать Россию
08.04.2022
В интересах Америки предотвратить войну с Россией
28.03.2022
НАТО раздувает пожар украинского кризиса
23.03.2022
НАТО озадачено
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
25.11.2011
«Передислокация на юг Европы»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 25.10 06:37
  • 1
Многоцелевой истребитель Су-30СМ упал на жилой массив в Иркутске