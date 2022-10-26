Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Запада ни цента на восстановление

По словам президента Украины, Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления страны

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен учредить своего рода "финансовый Рамштайн" для восстановления Украины, однако пока Киев не получил на эти цели ни цента.

"Я благодарю ЕС в целом и каждую страну ЕС в частности <...> за уже оказанную поддержку нашему государству. Однако необходимо придать более системный характер этой поддержке. Верю, что уже сейчас мы можем принять решение о создании "финансового Рамштайна" <...> по аналогии с "оборонным Рамштайном", который уже функционирует", - заявил Зеленский во вторник в онлайн-выступлении на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине. Видео выступления размещено в телеграм-канале президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что уже разработан "прозрачный план первоочередных шагов для восстановления" Украины на сумму $17 млрд. "Пока мы не получили ни одного цента на реализацию [этого плана], и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению", - заявил президент.

Рамштайн - военная база в ФРГ, где проходят заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.