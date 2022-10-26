Войти
ТАСС

Песков назвал непозволительным подход США к данным о планах Киева создать "грязную бомбу"

270
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, в этих планах кроется большая опасность

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Позиция Вашингтона относительно планов Киева по применению "грязной бомбы" непозволительна на фоне серьезности такой опасности. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это подход, далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим, - сказал он. - Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями".

"Еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев", - добавил Песков.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 октября, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом "грязной бомбы".

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совете Безопасности ООН. По его словам, сведения российской стороны о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием "грязной бомбы", "достаточно достоверны". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
26.10.2022
Министры обороны Украины и США обсудили новый пакет военной помощи
25.10.2022
РФ уведомит генсека ООН о планах Киева устроить провокацию с "грязной бомбой"
01.08.2022
МИД рассказал о содержании первого с февраля разговора Лаврова и Блинкена
22.07.2022
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
18.07.2022
Источник сообщил о появлении американской РСЗО HIMARS в распоряжении ВС России
23.07.2021
Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается
20.03.2014
Совет Россия - НАТО прекратит существование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева