Песков назвал непозволительным подход США к данным о планах Киева создать "грязную бомбу"

По словам пресс-секретаря президента РФ, в этих планах кроется большая опасность

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Позиция Вашингтона относительно планов Киева по применению "грязной бомбы" непозволительна на фоне серьезности такой опасности. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это подход, далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим, - сказал он. - Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями".

"Еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев", - добавил Песков.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 октября, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом "грязной бомбы".

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозу возможного применения Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совете Безопасности ООН. По его словам, сведения российской стороны о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием "грязной бомбы", "достаточно достоверны".