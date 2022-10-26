Вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ провели поиск "вражеской" подводной лодки в Приморье

Общий налет экипажей в ходе учений составил около пяти часов

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противолодочные учения, на которых выполнили полеты над прибрежной акваторией залива Петра Великого и отработали поиск субмарины условного противника.

"По замыслу учения самолет-разведчик морской авиации ТОФ в ходе планового патрулирования акватории обнаружил признаки нахождения в территориальных водах Российской Федерации подводной лодки условного противника. В рамках учения экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 вылетели на поиск и обнаружение "вражеской" субмарины", - сообщила пресс-служба.

Летчики отработали тактические приемы по поиску подводной лодки условного противника с применением опускаемой гидроакустической станции и радиолокационных комплексов. В результате тренировки экипажи вертолетов условно обнаружили подводного "нарушителя" и передали координаты в пункт управления.

Общий налет экипажей в ходе учений составил около пяти часов. Полеты проходили в дневное время в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Российский противолодочный вертолет Ка-27ПЛ является основным корабельным противолодочным вертолетом ВМФ России. Используется для поиска, отслеживания и поражения подводных лодок в подводном и надводном положениях, в любое время и любых метеоусловиях на глубинах погружения субмарин до 500 м и скоростях хода до 40 узлов в районах, удаленных от места базирования вертолета до 200 км. Оснащен радиолокационной прицельно-поисковой системой "Осьминог", гидроакустической опускаемой станцией, магнетометром. Может нести кассеты с гидроакустическими буями, торпеды, глубинные бомбы. В 2010-2020-х гг. принадлежащие Минобороны РФ Ка-27ПЛ модернизируются специалистами АО "КумАПП" в вариант Ка-27М с новой радиолокационной командно-тактической системой.