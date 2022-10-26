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ТАСС

На Украине считают, что инвестиции в страну позволят ФРГ снизить расходы на беженцев

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

По мнению министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, восстановление страны отвечает интересам Германии

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Инвестиции в инфраструктуру Украины содействуют восстановлению страны, что отвечает интересам Германии, поскольку позволит снизить расходы на содержание украинских беженцев в ФРГ. Такое мнение выразил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во вторник агентству DPA в преддверии международной конференции по восстановлению страны.

"Важно понимать, что несмотря на войну, восстановление должно начаться сейчас", - сказал Чернышов. Он назвал крайне важным до наступления зимы обеспечить жителей Украины электроэнергией и жильем, напомнив, что в стране повреждены многие электростанции, ежедневно происходят перебои в подаче электроэнергии. "Мы должны создать необходимую инфраструктуру для решения этих задач", - продолжал он.

По мнению министра, восстановление Украины отвечает интересам Германии. "Чем быстрее будет восстановлена инфраструктура, особенно такая социальная инфраструктура, как больницы, детские сады и школы, тем быстрее вернутся украинские беженцы", - полагает он. Чернышов считает, что это позволит сократить расходы на содержание беженцев в Германии.

Восстановление открывает множество возможностей для экономики ФРГ. "Я думаю, что Германия может сыграть в этом очень важную роль", - заключил он.

25 октября в Берлине состоится международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. Откроют мероприятие канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конференции также примут участие эксперты, международные организации, аналитики, ученые и представители гражданского общества. 

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Украина
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Евросоюз
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