Пелоси считает, что США не прекратят помощь Украине при победе республиканцев на выборах

Поддержка Киева является двухпартийной, двухпалатной, отметила спикер Палаты представителей

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) полагает, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. Об этом она заявила в понедельник в Загребе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, трансляция которой велась на сайте Пелоси.

"Я считаю, что поддержка Украины <...>, военная помощь, содействие беженцам и все остальное, что предоставляют Соединенные Штаты <...>, не прекратится", - ответила спикер Палаты представителей на вопрос о том, сократится ли американская помощь, если по итогам промежуточных выборов, которые состоятся в США в ноябре, контроль над палатами Конгресса перейдет республиканцам. "Эта поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной", - продолжила Пелоси. По ее словам, оказание помощи Киеву поддерживает и Палата представителей, и Сенат Конгресса США.

Пелоси также выразила несогласие с заявлениями некоторых представителей Республиканской партии США о том, что Вашингтон предоставляет помощь Киеву в неограниченных объемах. "Мы никогда не давали Украине карт-бланш", - полагает она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.