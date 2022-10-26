Белый дом не дал ответа на письмо законодателей США с призывом изменить подход к Украине

В администрации также отметили, что очень признательны за поддержку со стороны обеих партий курса Вашингтона по поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Белый дом пока не может дать ответ на письмо членов Палаты представителей Конгресса США, которые призвали американского президента Джо Байдена изменить подход к событиям на Украине, начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я не видела это письмо", - сказала она. Жан-Пьер отметила, что администрация США "очень признательна за поддержку в последние несколько месяцев со стороны обеих партий" курса Вашингтона по Украине. "Мы будем сохранять открытым данный канал связи и продолжим обсуждение с членами Конгресса США. В настоящее время у меня нет прямого ответа на это письмо", - добавила Жан-Пьер.

Послание Байдену подписали 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов. Они указали на риск "катастрофической эскалации" на Украине и подчеркнули, что в интересах всего мира "избежать продолжительного конфликта". По мнению законодателей, Байдену следует "дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную США Украине, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня".

В послании подчеркивается: "В заключение мы настоятельно призываем вас предпринять энергичные усилия в сфере дипломатии, чтобы поддержать урегулирование путем переговоров и прекращение огня, вступить в прямые переговоры с Россией, рассмотреть возможность новых договоренностей по европейской безопасности, приемлемых для всех сторон, которые позволят Украине быть суверенной и независимой, в координации с нашими украинскими партнерами добиваться быстрого прекращения конфликта, а также подтвердить, что данная цель является для Америки приоритетной".

Комментируя данное письмо, Жан-Пьер также отметила, что администрация США не намерена обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, без участия Киева. По ее словам, украинским властям предстоит самим решать вопросы, связанные с возможными консультациями с российской стороной.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.