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Авиация России

Импортозамещение по вертолётам «Ансат» планируется завершить в 2023 году » Авиация России

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Ансат
Ансат.
Источник изображения: Вертолёты России

Казанский вертолётный завод намерен уже в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолётам «Ансат». Об этом 20 октября в ходе ежегодного обращения к Госсовету РТ сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов отметил важность сохранения предприятием темпов производства по всем моделям. Ежегодно КВЗ выпускает не менее 100 вертолётов.

В начале августа-2022 в ходе заседания координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан, посвящённого импортозамещению в авиастроении, заместитель управляющего директора - главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов заявил, что конструкторское бюро работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки представить вертолёт «Ансат» в полностью отечественной комплектации.

По его словам, идёт пересборка машины без комплектующих из Украины, США и Европы. «Фактически, мы пересобираем машину заново. Но мы серьёзно готовились, у нас были определённые заделы, и есть все шансы уложиться в установленные сроки, и в 2024 году машину на рынок вернуть», – сказал он.

Из 14 позиций ключевых комплектующих по десяти процесс импортозамещения либо завершён, либо находится на финальной стадии. Например, немецкие пенопласт и лопасти заменит ВИАМ, украинские гидронасосы – АО «ОКБ АКС», также для сборки «Ансатов» использовалась продукция из США и Франции.

«Ансат» оснащается двигателями Pratt & Whitney РW-207K, для их замены «ОДК-Климов» разрабатывает турбовальный двигатель ВК-650В. Его серийное производство должно начаться в 2024 году.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Ансат
Компании
Pratt&Whitney
ВИАМ
КВЗ
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