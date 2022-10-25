Войти
Интерфакс-АВН

Путин не планирует переговоров, аналогичных проведенным накануне Шойгу с министрами обороны четырех стран - Песков

123
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не планирует на своем уровне проводить переговоры, аналогичные тем, что ранее провел министр обороны РФ Сергей Шойгу с главами иностранных военных ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о подобных возможных планах президента РФ был задан Пескову в ходе его общения с журналистами в понедельник.

"Нет. В настоящий момент не планируется", - сказал Песков.

23 октября Шойгу провел переговоры по проблематике Украины со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции Ллойдом Остиным, Беном Уоллесом, Себастьяном Лекорню и Хулуси Акаром.

В сообщениях по итогам переговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ заявило, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Госдепартамент США после переговоров выпустил сообщение, что США, Великобритания и Франция не верят предупреждению министра обороны Сергея Шойгу об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.10.2022
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной "грязной бомбы"
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных