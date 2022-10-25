Путин не планирует переговоров, аналогичных проведенным накануне Шойгу с министрами обороны четырех стран - Песков

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не планирует на своем уровне проводить переговоры, аналогичные тем, что ранее провел министр обороны РФ Сергей Шойгу с главами иностранных военных ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о подобных возможных планах президента РФ был задан Пескову в ходе его общения с журналистами в понедельник.

"Нет. В настоящий момент не планируется", - сказал Песков.

23 октября Шойгу провел переговоры по проблематике Украины со своими коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции Ллойдом Остиным, Беном Уоллесом, Себастьяном Лекорню и Хулуси Акаром.

В сообщениях по итогам переговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании Минобороны РФ заявило, что Шойгу довел свои озабоченности "по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Госдепартамент США после переговоров выпустил сообщение, что США, Великобритания и Франция не верят предупреждению министра обороны Сергея Шойгу об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".