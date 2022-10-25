"Алмаз - Антей" начинает серийный выпуск многофункциональных беспилотников

Первые 400 дронов будут собраны в ноябре

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз - Антей" - Обуховского завода (СЗРЦ), сообщила пресс-служба холдинга в понедельник.

"В настоящее время уже завершена подготовка к серийному выпуску линейки многофункциональных БПЛА. Первые четыреста изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около тысячи беспилотников", - информирует пресс-служба.

Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"До конца года запланирован запуск продаж БПЛА. Уже сейчас возможно размещение предварительного заказа на производство дронов предприятиями СЗРЦ концерна ВКО "Алмаз - Антей". Предварительная стоимость полного комплекта БПЛА значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов. При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, отечественная разработка выполнена по схеме "квадрокоптер", а за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя.

"В производстве используются российские современные материалы (карбон, наполненные полимеры и др.), а также широко применяются аддитивные технологии, что обеспечивает БПЛА высокую прочность, малый вес и высокие эксплуатационные характеристики. Аппарат можно эксплуатировать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах. Практически все составные части изделия, включая полетный контроллер вместе с его программным обеспечением, созданы и производятся петербургскими предприятиями концерна ВКО "Алмаз - Антей". Сборка беспилотников осуществляется квалифицированным персоналом на выделенных участках предприятий СЗРЦ с непрерывным контролем качества выпускаемой продукции по стандартам предприятий ОПК", - говорится в пресс-релизе.

Отмечено, что "БПЛА поставляется в водонепроницаемом кейсе, защищающем комплект от механических воздействий и обеспечивающий удобство хранения и транспортировки".

В поставочный комплект входит все необходимое для эксплуатации изделия: сам БПЛА, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля, что также облегчает его эксплуатацию для пользователя. В каждый кейс вложен паспорт изделия с отметками ОТК и подробная иллюстрированная инструкция по применению.