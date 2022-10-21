NBC: конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд

По информации телекомпании, по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября, новый состав Конгресса может занять в январе "более скептическую позицию относительно помощи Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около $50 млрд. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники телекомпания NBC.

Она отмечает, что по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября, новый состав Конгресса может занять в январе "более скептическую позицию относительно помощи Украине". Исходя из этого, законодатели рассчитывают выделить Киеву миллиарды долларов до конца года. Телекомпания подчеркивает, что администрация президента США Джо Байдена пока не обращалась к законодателям с соответствующим запросом.