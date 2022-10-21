Захарова: миссия ЕС по военной помощи Киеву делает Евросоюз стороной конфликта на Украине

Миссия будет развернута уже через месяц, а за два года она подготовит более 15 тыс. военнослужащих командного состава различного уровня, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Решение Европейского союза о создании миссии по военной помощи киевскому режиму повышает вовлеченность ЕС и превращает его в сторону конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"17 октября министры иностранных дел [Евросоюза] утвердили создание миссии ЕС по военной помощи Украине. Она будет развернута уже через месяц, а за два года должна подготовить более 15 тыс. военнослужащих командного состава различного уровня. На эту затею выделяется еще почти €107 млн. Этот шаг идет наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта", - сказала она.

Захарова напомнила, что 12 октября в Брюсселе на шестой встрече так называемой контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн было принято решение о поставках киевскому режиму современных систем противовоздушной обороны, а также, согласно заявлениям американских военных, почти 1,5 тыс. ПЗРК "Стингер".

По словам дипломата, всего с начала специальной военной операции "страны НАТО направили режиму [президента Украины Владимира] Зеленского не менее 300 танков, 130 боевых машин пехоты, 400 бронетранспортеров, 450 единиц другой бронированной техники, 700 артиллерийских систем, включая РСЗО и минометы, 5 тыс. переносных зенитных и 80 тыс. противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, 160 тыс. единиц стрелкового оружия, 800 тыс. артиллерийских снарядов и боеприпасов, 90 млн патронов". "И после этого всего режимы стран ЕС попросили своих граждан меньше мыться и больше самостоятельно греться, потому что нет возможности обеспечивать им теперь комфорт. Мы знаем, на что идут эти деньги, теперь знают и граждане этих страны ЕС", - заключила Захарова.