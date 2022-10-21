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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" планирует развивать коммерческое направление - Борисов

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" будет активнее развивать коммерческое направление деятельности, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Структура отрасли до настоящего момента даже не содержала коммерческого направления. То есть мы создавали то, что умели, без ориентирования на спрос. В отрасли сегодня создается коммерческое направление, в задачу которого входит мониторить и аккумулировать спрос наших потребителей, и различные данные", - сказал Борисов на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего".

По его словам, особое внимание госкорпорации стоит уделить и исполнению своих обязательств в срок, и производительности труда.

"В 2021 году ни одно предприятие не достигло тех показателей, которые мы планировали. Можно ссылаться на санкции, можно постоянно говорить, что нет элементной базы и из-за этого уходить по срокам вправо. А можно - решать в непростых условиях проблемы, искать различные способы", - сказал Борисов.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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