"Роскосмос" увеличит поддержку проектов молодых специалистов отрасли - Борисов

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует наращивать поддержку новых проектов и инженерных решений молодых ученых и специалистов космической отрасли, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов

"Новые задачи и вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, требуют от нас новых подходов к организации отраслевой молодежной политики, к созданию условий для развития и самореализации наших молодых ученых и специалистов", - сказал Борисов на церемонии открытия форума "Команда будущего".

"В связи с этим, сегодня я хотел бы объявить о старте формирования отраслевого молодежного движения "Команда будущего" и запуске конкурсного отбора в Совет молодых ученых и специалистов при генеральном директоре госкорпорации "Роскосмос"", - сказал он.

Борисов заявил, что госкорпорация планирует наращивать и развивать профессиональные компетенции молодых специалистов, поддерживать идеи и инициативы, а также создавать комфортную профессиональную среду.

По его словам, госкорпорация будет строить работу с молодыми специалистами "на принципах открытой архитектуры, которая позволит обеспечивать поддержку проектов и свежих инженерных решений, формирование высокопотенциальных молодежных команд и коллективов, реализации новых форматов и механизмов взаимодействия, повышения мобильности в запуске новых решений".