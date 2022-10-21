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"Роскосмос" увеличит поддержку проектов молодых специалистов отрасли - Борисов

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Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует наращивать поддержку новых проектов и инженерных решений молодых ученых и специалистов космической отрасли, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов

"Новые задачи и вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, требуют от нас новых подходов к организации отраслевой молодежной политики, к созданию условий для развития и самореализации наших молодых ученых и специалистов", - сказал Борисов на церемонии открытия форума "Команда будущего".

"В связи с этим, сегодня я хотел бы объявить о старте формирования отраслевого молодежного движения "Команда будущего" и запуске конкурсного отбора в Совет молодых ученых и специалистов при генеральном директоре госкорпорации "Роскосмос"", - сказал он.

Борисов заявил, что госкорпорация планирует наращивать и развивать профессиональные компетенции молодых специалистов, поддерживать идеи и инициативы, а также создавать комфортную профессиональную среду.

По его словам, госкорпорация будет строить работу с молодыми специалистами "на принципах открытой архитектуры, которая позволит обеспечивать поддержку проектов и свежих инженерных решений, формирование высокопотенциальных молодежных команд и коллективов, реализации новых форматов и механизмов взаимодействия, повышения мобильности в запуске новых решений".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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