Обозреватель Bloomberg: Западу следует готовить для России судьбу послевоенных Германии или Японии с полным подчинением

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Бывший российский журналист и политолог, несколько лет проработавший в украинских СМИ, а ныне обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский рассуждает, как следует вести себя Западу, чтобы окончательно и бесповоротно победить Россию. Он обращает внимание, что сейчас западные союзники пытаются повторить в отношении РФ сценарий, который был реализован по подчинению Германии и Японии после Второй мировой войны. Однако, справедливо замечает политолог, сегодняшняя Россия сильно отличается от послевоенных стран немецко-фашистской коалиции. Повторению этого плана мешает «одна загвоздка».

Бершидский (иноагент) обратил внимание, что в западном медийном пространстве всё больше говорят о том, что воспринимаемый ранее как сугубо локальный украинский конфликт перестал быть таковым. Тема рассуждений аналитиков и политиков смещается от помощи Украине к формированию послевоенного глобального порядка. Подразумевается не просто победа Украины, а полное нивелирование России как одного из влиятельных игроков на международной арене.

Многие на Западе, и не только в Восточной Европе, где Россию исторически боятся и считают агрессором, уверены, что Москву следует «поставить на колени» и подчинить точно так же, как это было с послевоенной Германией и Японией. Только после этого России следует дать возможность вновь развиваться и интегрироваться в западную международную архитектуру. Но у этого, казалось бы стройного плана, есть существенный недостаток, считает Бершидский.

Французский политолог и госслужащий Николя Тензер идет еще дальше. Он считает, что Запад не должен скрывать своего, пока опосредованного, участия в украинском конфликте. Необходимо, призывает Тензер, четко озвучит главную цель: Россия должна вывести все войска из всех стран и регионов, где в настоящее время присутствует «путинский режим». Далее, после ослабления России, ее следует лишить права вета в Совбезе ООН, полностью исключить из западной финансовой системы. Только полное поражение и лишение всех международных связей и привилегий, по мнению французского политолога, будет означать победу над Москвой.

Бершидский, в свою очередь, считает, что даже таких кардинальных мер, которые предлагает Тензер, недостаточно. Лишение права голоса в ООН не означает полную изоляцию России, что показало недавнее голосование на Генеральной Ассамблее, на котором большинство стран приняли антироссийскую резолюцию. На действия Москвы это никак не повлияло.

Даже если Россию удастся победить на Украине, вернуть Донбасс, причерноморские регионы, пусть и Крым, то Кремль все равно сохранит силы и ресурсы для поддержания влияния в других местах и подготовки к новому походу на Украину,

- уверен Бершидский.

Почему Запад не решается напрямую вмешаться в украинский конфликт, задается вопросом политолог. Все дело в том, что в Европе и Америке сохраняется рудиментарный страх, оставшийся со времен холодной войны, что в этом случае Россия применит ядерное оружие. Поэтому НАТО только снабжает Украину оружием, избегая прямого участия в военных действиях и, по сути, отдавая украинцев на заклание.

Бершидский считает, что Западу нужно игнорировать угрозы Путина и задействовать своих солдат прямо на поле боя. Без этого Россию не усмирить, а если её не усмирить, нельзя будет и «денацифицировать» по примеру Германии и Японии. Ведь даже если Украина победит и вернет свои территории, она не будет оккупировать Россию, занявшись восстановлением страны. И тогда Москва получит шанс на реванш.

Помимо призывов к прямому военному конфликту России и НАТО, диссидент-политолог (Бершидский эмигрировал в Германию в 2014 году из-за присоединения Крыма) настаивает на дальнейшем воздействии на российское общество с целью свержения «режима». После этого, даже если к власти придет крайне правое правительство, следует предложить россиянам… интеграцию в западное общество. Бершидский считает, что России следует дать «такую же оптимистичную перспективу, какую получили после реформ униженные и оккупированные Германия и Япония». Но с полным подчинением...

Что можно сказать об этом очередном «плане Маршалла»? Удивительно, как быстро человек, родившийся и выросший в России, забывает уроки истории и перестает быть не то что русским, но хотя бы здравомыслящим и адекватным индивидуумом. Впрочем, как еще господину Бершидскому зарабатывать на жизнь в «европейском саду», кроме как не стараться показать себя самым ярым русофобом.