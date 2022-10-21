Подлодка "Уфа" войдет в состав флота в ноябре - главком ВМФ

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Предприятие "Адмиралтейские верфи" завершило морскую часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Уфа" в полигонах Балтийского моря, в ноябре она войдет в состав Военно-морских сил России, сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов. Его слова цитирует в среду пресс-служба Минобороны России.

"В ходе испытаний было проверено функционирование ряда корабельных устройств, механизмов и оборудования, а также гидроакустического и навигационного комплексов. Подводная лодка успешно выполнила погружения на различные глубины, экипаж и сотрудники "Адмиралтейских верфей" произвели проверку и оценку маневренности и управляемости подводной лодки на разных ходовых глубинах", - сказал Евменов по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

Главкому ВМФ доложили, что в настоящее время подлодка на "Адмиралтейских верфях" проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приемного акта.

"Вопросы сервисного обслуживания ДЭПЛ "Уфа" в дальнейшем отработаны. Ремонтно-техническую документацию для подводных лодок проекта 636 разрабатывал 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, имеющий богатый опыт в этой сфере", - сообщили в Минобороны.

"Уфа" - четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота заложена в ноябре 2019 года при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения, подчеркивают в оборонном ведомстве России.