Кадыров: чеченские бойцы поддерживают решения Путина не только на словах, но и в бою

Глава Чечни также подчеркнул, что даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а "стереть их с лица земли"

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы не только на словах, но и на поле боя поддерживают решения президента РФ о введении военного положения в новых регионах и расширении полномочий губернаторов субъектов.

"Решения Владимира Владимировича поддерживаю! Поддерживают и чеченские ребята. Не на словах, а на полях сражений! И у нас есть все для того, чтобы выполнить поручения Верховного Главнокомандующего - экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту!" - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а "стереть их с лица земли".

"Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку", - добавил он.