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ТАСС

Байден заявил, что введение военного положения в РФ якобы отражает трудности в СВО

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США добавил, что "Путин находится в невероятно сложном положении"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что решение о введении военного положения в ряде регионов России якобы отражает трудности, с которыми руководство в Москве сталкивается при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Считаю, что [президент России] Владимир Путин находится в невероятно сложном положении", - сказал глава администрации США, комментируя в среду по просьбе журналистов в Белом доме решение о введении военного положения.

Путин подписал в среду указ о введении военного положения в четырех новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также глава государства ввел четыре уровня готовности на территории страны.

Президент России объявил о проведении СВО в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи 24 февраля. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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