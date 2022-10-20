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ТАСС

Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира

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Сергей Прокопьев
Сергей Прокопьев.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

На борту МКС находятся сразу 11 членов экипажа

КОРОЛЕВ /Московская область/, 19 октября. /ТАСС/. Прекрасные рабочие взаимоотношения между российскими космонавтами и их зарубежными партнерами на борту Международной космической станции (МКС) могут служить примером сотрудничества для всего мирового сообщества. Такое мнение журналистам в среду высказал российский космонавт Сергей Прокопьев в ходе пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП), которая прошла в телефонном формате.

"Работа с нашими иностранными партнерами ведется в штатном режиме, мы поддерживаем дружеские нормальные отношения. Летим все на одной станции, работаем вместе. Поэтому отношения прекрасные. Можно сказать, [это является] примером для всего мирового сообщества, как надо сотрудничать", - сказал космонавт.

Сейчас на борту МКС находятся сразу 11 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. 

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Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
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Проекты
МКС
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1 комментарий
№1
20.10.2022 12:56
Сверление отверстий в корпусе станции как-то не соответствует понятию дружеских отношений.
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