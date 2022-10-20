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ТАСС

WSJ: Израиль предоставляет Киеву информацию, необходимую для борьбы с БПЛА Ирана

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Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Киев смотрит с оптимизмом на возможность поддержки Израиля в борьбе с угрозами со стороны Ирана с воздуха и в киберпространстве

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Израиль предоставляет украинскому руководству данные военной разведки и информацию аналитического характера, которая необходима для противодействия якобы использованию Россией иранских беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, украинские власти просят страны, имеющие опыт борьбы с иранскими дронами, в частности, Израиль, предоставить им поддержку. "Нам нужен этот опыт, нужна эта помощь, и нам она нужна как можно скорее, потому что в отношении нас совершают атаки", - сказал газете замминистра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

Министр обороны Украины Алексей Резников, также поговоривший с изданием, указал, что Киев смотрит с оптимизмом на возможность поддержки Израиля в борьбе с угрозами со стороны Ирана с воздуха и в киберпространстве. "Мы находимся в постоянном контакте с политическим руководством Израиля и уважаем их позицию касаемо продолжающейся войны", - сказал он.

Также министр заявил, что Украине необходимы "инструменты для нейтрализации ракетных угроз со стороны российско-иранского военного альянса". По его словам, якобы имевшее место использование иранского оружия на поле боя должно побудить Вашингтон поставить Киеву новые вооружения. Он упомянул в этой связи зенитно-ракетные комплексы Patriot и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

В среду глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств - членов Евросоюза заявил, что Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о закупках или использовании Россией иранских беспилотников. Он отметил, что используется отечественная техника с российскими наименованиями. 

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