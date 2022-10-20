Военная пресса США: У американской армии нет средств для реализации новой оборонной стратегии

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Недавно администрация президента Джо Байдена опубликовала новую Национальную стратегию США в области безопасности. Однако на деле для ее реализации в американской армии не хватает средств, утверждает американское военное издание 19FortyFive.

«Стратегия» подразумевает необходимость иметь такие вооруженные силы, которые готовы к выполнению любых задач в любой точке мира против любого противника или сразу нескольких противников. Реализация этой стратегии требует проведения правильной политики по подбору необходимых кадров, а также немалых средств, отмечает издание.

По словам исследователя из Американского института предпринимательства Маккензи Иглен, новая стратегия безопасности основана не неверных посылах о том, что якобы США будут и дальше опережать ведущие мировые державы по росту военной мощи. На самом деле рост в этом направлении уже сегодня начинает сильно замедляться, подчеркнула Иглен.

Основным тормозом в реализации новой стратегии станет, как и прежде, малоэффективный чиновничий аппарат, а также сильное отставание оборонного бюджета от реальной инфляции, считает Иглен.

Учитывая то, как формировался бюджет страны в прошлом году, можно сделать вывод, что новая Национальная стратегия носит лишь мотивационный характер, пишет 19FortyFive.

Таким образом, для реализации объявленной новой стратегии США, как утверждается, не хватает уже 800 с лишним миллиардов долларов в год. А именно такой военный бюджет США.