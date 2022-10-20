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ТАСС

Источник сообщил о доработке украинских комплексов "Бук" и "Оса" специалистами НАТО

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Украинские ЗСУ Gepard используются вместе с ЗРК «Оса-АКМ»
Украинские ЗСУ Gepard используются вместе с ЗРК «Оса-АКМ».
Источник изображения: Picture source Twitter account Ukraine Weapons Tracker

Их модернизируют, чтобы захват цели велся с помощью оптики

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Наибольшую опасность для российской фронтовой авиации, участвующей в спецоперации на Украине, представляют сейчас доработанные специалистами из НАТО зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" и "Оса-АКМ". Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Самые опасные для фронтовой авиации сейчас - это ЗРК "Бук" и "Оса-АКМ", доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели велся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что так как радиолокационная система ЗРК облучает цель, то самолеты и вертолеты, оснащенные станциями предупреждения об облучении, могут выполнить противоракетные маневры и обнаружить ведущие по ним огонь комплексы. В свою очередь оптические комплексы обнаружения цели относятся к пассивным системам, не обнаруживают ЗРК и повышают шансы поражения воздушных целей.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

"Бук" - семейство самоходных ЗРК войсковой противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. "Бук" стал одним из первых комплексов, способных перехватывать крылатые ракеты, а также американские тактические баллистические ракеты типа Lance, противорадиолокационные ракеты типа Harm и другое высокоточное оружие воздушного и наземного базирования. В ранних своих версиях "Бук" был способен захватывать и атаковать сразу более 10 целей с вероятностью поражения от 30 до 70% в зависимости от их типа.

Существуют четыре основные модификации этого ЗРК: "Бук-М1", снятый с вооружения ВС РФ предположительно в 2011 году, "Бук-М1-2", "Бук-М2" и новейший "Бук-М3". Наиболее ранее версии ЗРК - "Бук-М1" и "Бук-М1-2", по некоторым сведениям, продолжают находиться на вооружении некоторых стран, в том числе Азербайджана, Грузии, Египта, Казахстана, Сирии и Украины. Среди бывших обладателей такого ЗРК также находится Финляндия.

"Оса-АКМ" - модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении некоторых стран, в числе которых Белоруссия, Польша и Украина. "Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м, дальности от 1,5 до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с. 

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