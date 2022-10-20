Главы министерств обороны Британии и США обсудили поставки иранского оружия РФ

По данным газеты The Daily Telegraph, Бен Уоллес и Ллойд Остин говорили о ситуации на Украине в свете более широкого применения Россией беспилотников

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в США обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином якобы осуществляемые Ираном поставки вооружений России. Об этом сообщила во вторник вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.

По ее данным, министры говорили о ситуации на Украине в свете более широкого применения Россией беспилотников, которые якобы были приобретены у Ирана. На прошлой неделе в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе обсуждался вопрос передачи Киеву средств ПВО, предназначенных в том числе для борьбы с БПЛА. По данным издания, тогда же Остин настоял на личной встрече с Уоллесом в Вашингтоне.

Источники "Дейли телеграф" сообщают, что стороны могут быть обеспокоены возможностью перехвата переговоров по каналам правительственной связи.

Ранее газета Evening Standard сообщила, что визит, с которым Уоллес отправился в США, носит чрезвычайный характер. По ее данным, министр отменил выступление в комитете по обороне британского парламента, которое было назначено 18 октября, и вылетел в Соединенные Штаты. По словам заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи, Уоллес и Остин должны были поднять вопросы, обсуждение которых ранее казалось "совершенно немыслимым". Это было воспринято СМИ как намек на то, что стороны будут говорить об угрозе гипотетического применения Россией ядерного оружия на Украине, при этом представитель Пентагона не стал подтверждать эти догадки.

Ранее власти США и других западных стран выступали с утверждениями, что Иран поставляет России свои беспилотники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом. Он отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.