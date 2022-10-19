Арктика — потенциальный центр конфликта. Россия наращивает мощь в регионе

Соединенные Штаты отстают в вопросах обеспечения контроля в Арктике, заявил в интервью CNN сенатор от штата Мэн Ангус Кинг. Этот регион вскоре может стать центром глобального противостояния и местом, которое Россия использует для демонстрации силы.

Ангус Кинг: На картах появляется новый океан, а с ним и множество потенциальных последствий. И, надо сказать, мы не очень-то спешим на них реагировать.

По словам сенатора, глобальное потепление выявляет все новые дилеммы и новый потенциальный центр конфликта — Арктику. Из-за нее мир скатывается к ажиотажу глобальных масштабов, ведь мировые державы одержимы поиском неразведанных запасов энергоносителей (нефти и природного газа) и минералов, а также рыбопромысловых зон, мест для отдыха и маршрутов морских перевозок.

Ангус Кинг: Возьмем, к примеру, Средиземное море. Более тысячи лет расположенные вокруг него страны вели войны и выясняли отношения. Вопрос в том, можно ли открыть Арктику, избежав при этом конфликта?

Ведущий: По некоторым оценкам, за последние 25 лет ушло 75% арктических льдов. Некоторые ученые даже считают, что уже в следующее десятилетие возникнет ситуация, когда в летние месяцы Северный полюс не будет покрыт льдом. Возникнет дополнительное пространство, а с ним — новые маршруты торгового судоходства и сокращение продолжительности транспортировки грузов. Есть вероятность, что в некоторых случаях товары будут проводить в пути всего 15 дней. Какое колоссальное экономическое преимущество! Стоит, однако, напомнить, что России принадлежит более половины арктического побережья. Согласно этому изображению, которое предоставила организация American Security Project, русские не первый год наращивают там военное присутствие, строя десятки новых баз и модернизируя советские.

Ангус Кинг: В случае конфликта Россия могла бы использовать их против нас. Полагаю, нам придется заготовить какой-то ответ. Не ради конфликта, а ради самообороны.

Обратите внимание на самый северный форпост России в 2021 году. Кремль настаивал на исключительно мирных намерениях в отношении этого региона, но это было до начала спецоперации на Украине.

Борис Санчес: Звучали предположения, что для восстановления господства Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию.

Ангус Кинг: И одним из вариантов будет показательный взрыв над Северным Ледовитым океаном.

Энтони Блинкен: Арктика имеет критически важное значение для внешней политики и национальной безопасности США.

Кинг одобряет новую национальную стратегию нынешней администрации, поскольку является сопредседателем организации Arctic Caucus, однако считает, что принимаемых мер недостаточно.

Ангус Кинг: У России около 40 ледоколов, а у нас — один.

Другие страны, включая географически далекие от Арктики Китай и Индию, тоже заявляют о своих притязаниях на нее. Сенатор Кинг выступает за усиление в регионе военно-морского присутствия, создание солидной военной инфраструктуры и соблюдение таких международных соглашений, как Конвенции ООН по морскому праву. Он полагает, что так можно предотвратить потенциальную войну.

Ангус Кинг: Не знаю. Пока вопрос остается открытым. Но это как минимум возможно. Уверен, подобные шаги пойдут на пользу как Америке, так и миру в целом.