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ЦАМТО

"Росэлектроника" демонстрирует разработки для транспортной, информационной и объектовой безопасности на "Интерполитех-2022"

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Продукция холдинга «Росэлектроника»
Продукция холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Росэлектроника

ЦАМТО, 18 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на выставке "Интерполитех-2022" передовые отечественные решения для обеспечения транспортной и информационной безопасности, а также противодействия беспилотникам и акустической разведки.

На стенде холдинга представлен комплекс фотовидеофиксации "Комета-21", разработанный волжским заводом "Метеор". Многоцелевой радар в его составе способен сопровождать одновременно до 96 целей, контролировать транспортную обстановку по шести полосам независимо от направления движения транспортного средства и выделять из потока автомобили-нарушители. Аппаратура позволяет получать данные о скорости, местоположении и траектории движения автомобиля, производить распознавание марки, модели и цвета, а также фиксировать и учитывать транспортные средства с нечитаемыми или отсутствующими номерами.

В рамках экспозиции предприятия "Росэлектроники" демонстрируют широкую линейку оборудования для противодействия беспилотникам. Комплекс радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА "Атака-DBS" позволяет блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования. А модуль "Атака-Шорох" способен по звуку обнаружить беспилотники, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания. Аппаратура разработана и серийно производится саратовским НПП "Алмаз".

Также на "Интерполитехе" представлены комплексы противодействия БПЛА "Купол" и "Пищаль-Про", разработанные Концерном "Автоматика". При включении "Купола" мгновенно создается "непроницаемая" для дронов защитная полусфера радиусом не менее 2 км одновременно в 10 частотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное противодействие вне зависимости от количества и направлений налета БПЛА. А переносной комплекс "Пищаль-Про" является одним из самых легких на рынке устройств и работает одновременно в 5 частотных диапазонах при дальности противодействия более 2000 м.

Для обеспечения помехозащищенной радиосвязи "Росэлектроника" предлагает DMR-аппаратуру гражданского назначения: портативную и автомобильную радиостанции. Устройства имеют систему шифрования, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Оборудование разработано Концерном "Созвездие" и выпускается серийно на Рязанском радиозаводе.

На выставке также демонстрируются коммутатор уровня доступа, сервисный и граничный роутеры разработки НПП "Исток" им. Шокина. Коммутатор предназначен для организации локально-вычислительных сетей и подключения абонентских устройств. Роутеры выполняют агрегацию и обработку информации, а их конструкция позволяет подключить жесткий диск и модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций. Сервисный маршрутизатор предназначен для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. Граничный роутер обеспечивает маршрутизацию потоков данных в сети провайдера и агрегирует до тысячи пользовательских подключений.

"Вопрос обеспечения безопасности не может решаться точечно, особенно когда речь идет о критически важных объектах. Необходим комплексный подход, создающий доверенный контур как в части ИТ-инфраструктуры, так и в направлении физической защиты объекта с земли и воздуха. Предприятия холдинга готовы предложить заказчикам широкий спектр отечественных решений, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам", – сообщили в "Росэлектронике".

Выставка "Интерполитех-2022" проходит с 18 по 20 октября в Крокус Экспо.

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