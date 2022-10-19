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ЦАМТО

Строительство новых летных образцов Ил-112В не ведется в связи с продолжением расследования авиакатастрофы 2021 года

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Посадка самолета Ил-112В
Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел катастрофу при перелете из Жуковского на аэродром Кубинка.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 18 октября. Строительство новых летных образцов военно-транспортных самолетов Ил-112В не ведется в связи с продолжающимся расследованием причин авиакатастрофы 2021 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил зампредседателя научно-технического совета, бывший главный конструктор ПАО "Ильюшин" Николай Таликов.

Как напоминает агентство, 17 августа прошлого года в Подмосковье, в районе Никольского, разбился первый опытный образец Ил-112В. Предварительная причина – возгорание двигателя. Второй образец самолета не является летным и предназначен для частотных испытаний.

Отвечая на вопрос, как идет создание третьего и четвертого образцов Ил-112В, которые должны продолжить полеты, Н.Таликов отметил, что "практически никак, зказчик не принял еще решение, работать или нет".

При этом собеседник агентства уточнил, что об отказе ВКС РФ от данного проекта речи не идет, но для его продолжения необходимо установить точные причины крушения опытного образца. "Ждут решения вопросов по катастрофе, расследование продолжается", – пояснил он.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В – 470 км/ч, дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тыс. км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
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