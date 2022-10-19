Американский генерал: В войне будущего придётся решать две противоречивые задачи - по рассредоточению и слаженности личного состава

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВС США, анализируя военную кампанию на Украине, приходит к выводу, что в современной войне, а тем более в будущем, придется решать одновременно две противоречивые задачи: максимальное рассредоточение войск и высокая слаженность действий. С учётом наличия у противника технических средств обнаружения, начиная со спутников и заканчивая информаторами в тылу, даже вспомогательные войска и службы обеспечения всегда могут быть обнаружены и уничтожены высокоточным оружием, на каком бы расстоянии от передовой они не находились.

Мы должны учитывать, что находимся под постоянным наблюдением противника. Поле боя прозрачно, и поэтому мы должны быть рассредоточены, мы должны быть более проворными

— приводит слова начальника общевойскового центра в Форт-Ливенворте, генерал-лейтенанта Милфора Бигла аналитическое издание Breaking Defense.

Но максимальное рассредоточение небольших мобильных групп создает проблемы с логистикой, а главное, усложняет взаимодействие и управление такими подразделениями. Особенно сложно наладить коммуникации при ведении военных действий, например, на островах Индо-Тихоокеанского региона, размышляет генерал Бигл. Ведь еще требуется и слаженность между различными военными группировками из разных стран.

Для решения этой задачи Пентагон совместно с союзниками по НАТО планирует реализовать специальную программу технического взаимодействия, основанную на инновационных решениях в области связи.

Мы хотим лучше понять, как коалиция и объединенные силы могут сражаться вместе… таким образом, мы можем либо создать новое технологическое решение, либо использовать существующее

— делится планами модернизации армейского взаимодействия в условиях современной войны генерал-лейтенат Джеймс Рейни, отвечающий за реализацию новой программы.

Максимальное рассредоточение военных подразделений и служб снабжения создает не только проблемы налаживания коммуникаций и оперативного управления в рамках выполняемой миссии. Технические средства связи позволяют противнику перехватывать переговоры и пеленговать источники сигналов.

Россия регулярно глушит GPS и спутники связи. Российские войска, использующие мобильные телефоны в Украине, сдали свои позиции украинской артиллерии, что привело к гибели дюжины генералов. И даже если противник не может расшифровать закодированную радиопередачу, он может триангулировать ее источник, чтобы определить местонахождение передающего устройства для атаки

— рассуждает заместитель министра армии США Марио Диас, не уточняя, откуда у него информация о «гибели дюжины генералов».

Для решения этой проблемы командование ВС США разработало специальную программу Project Convergence, целью которой является создание новых средств связи и управления войсками, способных объединить существующие системы в высокоэффективную и производительную сеть. Передача сообщений по каналам связи в новой системе взаимодействия будет осуществляться кратковременно небольшими пакетами данных. Это затруднит перехват и обнаружение источников сигнала.

При разработке и внедрении новой системы в Пентагоне намерены использовать опыт, полученный в Ирак и Афганистане, где военные эффективно взаимодействовали разрозненными группами.

Одним из преимуществ, которые у нас есть, на самом деле является наш опыт, полученный за последние 20 лет

— считает полковник армии в отставке и бывший директор Школы перспективных военных исследований Джеймс Грир.