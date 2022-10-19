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AbramsX – очередная реинкарнация ОБТ «Абрамс»

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AbramsX – очередная реинкарнация ОБТ «Абрамс»
AbramsX – очередная реинкарнация ОБТ «Абрамс».
Источник изображения: invoen.ru

На выставке Ассоциации армии США (AUSA 2022) компания General Dynamics представила AbramsX – дальнейшее развитие семейства основных боевых танков (ОБТ) «Абрамс» (ABRAMS). Как известно, машина с середины 1980-х годов находятся на вооружении армий США, Австралии, Греции, стран Ближнего Востока и Северной Африки и насчитывая более 8000 единиц.

По данным General Dynamics, боевой вес демонстратора технологий AbramsX значительно уменьшен. Новый гибридный силовой агрегат от Cummins снижает расход топлива на 50% при сохранении того же тактического запаса хода. Предположительно, это улучшит мобильность и транспортабельность. Гибридный блок питания AbramsX предоставляет возможности бесшумного патрулирования и даже обеспечивает некоторую бесшумную мобильность, а также поддерживает климатические и электрификационные стратегии армии США.

Демонстратор технологий AbramsX


Основным вооружением, встроенным в беспилотную башню прототипа, стала более легкая 120-мм гладкоствольная пушка XM360 с меньшей отдачей. Орудие оснащено новым автоматом заряжания. Касательно дополнительного вооружения, на крыше башни танка установлена боевая станция с дистанционным управлением (RWS) с 30-мм автоматической пушкой, предположительно XM914, под патрон 30 мм × 113.

Экипаж машины сокращен до трех человек, а автоматизация с поддержкой искусственного интеллекта позволяет снизить когнитивную нагрузку и повысить эффективность системы командования и управления огнем. Эти возможности будут поддерживать пилотируемое/беспилотное объединение (MUM-T) и автономность боевой техники. Предположительно, танк изначально оснащен системой активной защиты TROPHY. General Dynamics рассматривает AbramsX, как ступеньку между вариантами ABRAMS SEPv3 и SEPv4 текущего поколения для дизайна будущего ОБТ.

Основные характеристики AbramsX

Возможно, наиболее значительным изменением конструкции является отказ в AbramsX от газотурбинной силовой установки. Компания Cummins разработала для армии США усовершенствованный боевой двигатель (ACE) – модульное и масштабируемое решение для дизельных двигателей, предназначенное для гибридной силовой установки. По словам Cummins, новая технология с оппозитным поршнем обеспечивает мощность и отвод тепла, которые недоступны на текущем рынке.

По словам представителей Cummins, технология увеличивает удельную мощность (кВт/кг) на 50%, снижает потери тепла на 20% и снижает расход топлива на 13%. Благодаря модульной конструкции и в зависимости от количества цилиндров может быть достигнута мощность от 550 кВт (738 л.с.) до 1100 кВт (1475 л.с.). Пока неизвестно, какой уровень мощности выбран для прототипа, равно как и дизайн электронного привода со структурой гибридного решения, мощность электрических двигателей, накопитель электроэнергии.

По оценкам специалистов, с AbramsX General Dynamics в какой-то степени приближается к текущим достижениям в области технологий ОБТ. За последние шесть месяцев основные производители представили следующие образцы: Rheinmetall - Panther KF51, KNDS - усовершенствованный основной боевой танк (EMBT), компания Hyundai Rotem предложила ряд будущих вариантов K2 BLACK PANTHER, а также концепцию танка будущего NG MBT.


По материалам ресурса euro-sd.com

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Страны
Австpалия
Греция
США
Продукция
M1 Abrams
М-91
Компании
Cummins
General Dynamics
Hyundai
Rheinmetall
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