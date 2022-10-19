Глава правительства ДНР: отстроить Донбасс помогут другие регионы России - Интервью ТАСС

Виталий Хоценко о восстановлении региона

Власти ДНР при поддержке других российских регионов намерены до конца года отремонтировать больше тысячи многоквартирных домов и привести в порядок сотни километров дорог. О планах по развитию региона, восстановлению Донецка, будущем завода "Азовсталь" и многом другом рассказал в интервью ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Виталий Павлович, начнем с главного — восстановления республики. На данный момент в ДНР освобождено почти 300 населенных пунктов. Как идет восстановление освобожденных территорий? Где уже есть связь, вода и свет?

— Все восстановительные работы ведутся в рамках штаба, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин. Мы как минимум раз, а то и два раза в неделю собираемся на видеоконференцию. Финансирование идет из нескольких уровней бюджета: федеральный, региональные (регионы-шефы), внебюджетные источники — наш бюджет ДНР. В целом, если говорить о намерениях, у нас планируется отремонтировать к концу года 154 школы. Из них около 80 школ мы уже привели в порядок. Детские сады — 124 объекта до конца года, из них 66 уже сданы. Если говорить про медицинские учреждения, то мы планируем привести к нормативу до конца года 32 объекта, завершены работы на девяти лечебных учреждениях. Отремонтируем больше тысячи многоквартирных жилых домов по всей республике. И автомобильные дороги: 177 объектов, по сути сотни километров дорог, будут приведены в нормальное человеческое состояние.

— В каком состоянии находится система железных дорог республики?

— В целом наша железная дорога принимает грузы, уголь и нефтепродукты идут по железной дороге. Железнодорожники работают, ждем решений в части железных дорог. Мы всячески поддерживаем железную дорогу и налоговыми преференциями, и субсидированием из бюджета тех затрат, которые необходимы и не обеспечены тарифом, иными деньгами, чтобы люди работали. Нам важно сохранить костяк сотрудников и потенциал наших железных дорог.

Планы большие. Есть Крымский мост, но мы понимаем, что должна быть резервная ветка, так как сегодня вся территория от Крыма до Ростовской области освобождена. Грех не использовать железные дороги, которые здесь проходят. Мы вместе с правительством РФ работаем над тем, чтобы больше грузов проходило по нашим железным дорогам.

— Восстановление объектов на освобожденных территориях ДНР невозможно без предварительного разминирования. Как оно проводится?

— Принцип такой. У нас есть штаб по восстановлению внутри республики, возглавляет его мой заместитель Евгений Александрович Солнцев. Он координирует процесс разминирования, который идет силами МЧС ДНР и Минобороны. Соответствующие заявки подписываются и утверждаются штабом, дальше идет разминирование. На сегодняшний день силами МЧС обследовано свыше 3 тыс. га открытой местности. Это много, на самом деле. И более 1,5 млн кв. м капитальных объектов, то есть сооружений, помещений, зданий. Более 152 тыс. взрывоопасных предметов было уничтожено за это время — тоже большая работа, и она продолжается. Разминирование тех объектов, куда, к примеру, должны зайти строители, производится в первую очередь.

— В контексте разминирования хотелось бы поговорить и о территории бывшего завода "Азовсталь". Как будет использоваться его территория после окончания работ?

— Будущее бывшего завода "Азовсталь" утвердил в концепции мастер-плана Мариуполя врио главы ДНР Денис Владимирович Пушилин. Территория "Азовстали" остается промышленной зоной, там планируется создание индустриального парка — площадки для размещения промышленных производств. Сегодня сложно приступить к полноценным работам, к расчистке, потому что территория завода больше 1 тыс. га, это много. Нельзя сказать, что сегодня все обследовано, — работы будут продолжаться. Но мы для себя путь выбрали, по нему идем. Планируется, что Корпорация развития Донбасса как управляющая компания по созданию индустриального парка будет развивать этот объект. Мы для этого, в общем-то, ее и создавали, пригласили опытных специалистов. Это не быстрый проект с учетом объема разрушений, объема работ. Но Москва не сразу строилась. Республику тоже отстроим.

— Жители начали возвращаться на освобожденные территории? Какая помощь оказывается тем, кому некуда вернуться?

— Во-первых, у нас приняты социальные программы. По решению правительства РФ и регионального правительства выдаем за утерю имущества по 100 тыс. рублей на человека для покупки предметов первой необходимости: дивана, стола, стульев, холодильника, телевизора, микроволновой печи.

Более 100 человек уже получили эти выплаты, заявочная кампания продолжается по всем нашим регионам. Это не только Мариуполь или Волноваха, это вся территория ДНР. Кроме того, мы компенсируем ремонт — по 6 тыс. рублей за квадратный метр. Также мы предлагаем 35 тыс. рублей за квадратный метр, чтобы человек мог приобрести квартиру на территории ДНР, мы не ограничиваем городом. Кто не хочет получать деньгами, выдаем ордер (сертификат — прим. ТАСС) на жилье. Что касается людей, которых нужно переселять уже сейчас. Мы подготовили пункты временного размещения, в основном это общежития, сегодня в них ведутся работы: вставляем окна, завозим мебель. Около 5 тыс. человек сможем разместить в пунктах временного размещения. Это и базы отдыха в районе Белосарайской Косы, Мелекина, Юрьевки, Новоазовска. Мы приняли еще ряд решений по маневренному фонду для того, чтобы переселить людей из освобожденных территорий, которые потеряли жилье.

А вообще люди начали возвращаться: все видят, что идет строительство. На освобожденных территориях это больше заметно, чем в Донецке, потому что в столице региона обстрелы продолжаются. Москва — столица нашей Родины — куратор Донецка. Большой объем работы сделан, даже несмотря на обстрелы: специалисты продолжают вставлять окна, осуществляется подвоз воды. Москва запланировала большую восстановительную программу. В Донецке удалось подготовить котельные к осенне-зимнему периоду. Очень плотно поработали с канализацией, теплотрассами, запиткой системы водой, с окнами в многоквартирных домах и социальных объектах, с крышами, сделали все самое необходимое. Дальше уже будем заходить внутрь в соцобъекты и делать там ремонт. Как только обстрелов станет меньше, мы приступим к полноценному выполнению всех капитальных работ на объектах. Москва в Донецке надолго.

— С какими еще регионами России налажена тесная связь? Какую помощь ДНР они оказывают?

— Не хотелось бы выделять. У нас 22 региона работают шефами — кураторами наших городов и районов. Все работают хорошо. Губернаторы относятся к этому не просто как к работе, а как к миссии. Каждый губернатор и глава республики по полной программе обустраивает вверенные ему территории. Что касается финансирования, все заходят с одними планами, а к концу они в два-три раза вырастают, потому что хочется сделать и то, и другое. Спасибо российским губернаторам! Это их личная инициатива. Стройка и ремонты идут по всей республике. Люди десятилетиями не видели никакого развития. Мы практически в каждую школу приобрели компьютерный класс. У нас сегодня все школы с новыми учебниками, мы обновили пищеблоки, увеличили обеды, снизили цены.

— Как после вхождения региона в состав РФ поменяется формат работы правительства? Завершено ли его формирование?

— На самом деле завершить формирование правительства в полной мере сложно. Оно постоянно изменяется под те или иные задачи. На сегодняшний день у нас вырисовывается два крупных блока. Первый — строительный блок: восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов. Второй блок — восстановление экономики, промышленности и сельского хозяйства. Есть отдельный крупный социальный блок, финансово-имущественный. Министры работают, все на свои местах. Вы знаете, что у нас в том числе есть усиление из России, люди профессиональные, которые имеют опыт работы в региональных органах власти, федеральных структурах, бизнесе. Мы сохранили все местные кадры, предыдущие министры сейчас занимают должности первых заместителей тех ведомств, в которых работали. Кадрами мы не разбрасываемся.

Правительство Донецкой Народной Республики остается в том виде, в котором есть. Возможно, министерства и ведомства будут претерпевать некоторые изменения по функциональным задачам и названиям.

— Какие именно изменения ожидают министерства ДНР?

— К примеру, в России идет большой тренд на цифровизацию. Если говорить о Министерстве связи, то мы внутри него уже плотно занимаемся информатизацией. У нас бумажный документооборот, а в России он давно электронный. Конечно, это направление нужно усиливать. Мы составили дорожную карту по созданию электронных "Госуслуг" в ДНР.

Мы пригласили на должность заместителя министра связи профильного специалиста — Курашова Дениса Сергеевича, который профессионально этим занимался в Ставропольском крае. Мы приняли решение по концепции создания электронного документооборота. Задача — к концу года уже на нескольких ведомствах пилотировать электронный документооборот. На следующий год ставим задачу подключить все ведомства и министерства ДНР к электронному документообороту. Сроки очень короткие, если в России это создавалось десятилетиями, то нам предстоит это сделать за год-полтора.

За основу взят опыт целого ряда регионов, лучших управленческих команд и российских компаний, которые работают в части электронного документооборота, государственных услуг, создания различных информационных систем: МФЦ, АИС "Управление транспортом" и других.

Мы уже создали центр информационных технологий — ядро, базовая структура, которая будет руками и оператором электронного правительства. Это учреждение в составе Министерства связи. Мы преобразовали предприятие "Астелит" в Центр информационных технологий, который будет отвечать за внедрение всего электронного, все процессы информатизации в ведомствах ДНР. Они будут операторами систем электронного документооборота. Само министерство будет осуществлять нормативно-правовое сопровождение, а ЦИТ — внедрять непосредственно в ведомствах.

— Войдет ли Минсвязи региона в состав Минцифры?

— У нас сейчас есть Минсвязи, просто внутри министерства мы усиливаемся, создаем новый блок по цифровизации госуслуг в целом, созданию электронного документооборота и остальных сервисов. Соответственно, в названии Министерства связи может появиться дополнение, оно может переименоваться, к примеру, в Министерство связи и цифрового развития. Недавно было принято решение объединить Министерство молодежной политики с Министерством спорта, молодежи и туризма ДНР, для того чтобы усилить работу с молодежью, а люди не уезжали, оставались и возвращались в республику.

— Как именно планируется усилить работу с молодежью?

— Мы встречались с образовательными учреждениями, с ректорами вузов, директорами колледжей, руководителями учреждений здравоохранения, присутствовали представители культуры. Запустили по поручению нашего президента конкурс "Лидеры возрождения", и наша задача — привлечь большое количество специалистов из Донецка, которые переехали в другие регионы РФ по каким-то причинам. Всех хотим вернуть, чтобы люди усиливали управленческую команду нашего Донбасса. Молодежь будут привлекать к управленческой деятельности на предприятиях и в ведомствах: правительстве, администрации главы, министерствах и корпорациях.

— Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что республика обеспечена углем, излишки планируется экспортировать. Какой будет география поставок?

— Мы приобретаем топливо в регионах России на заводах и поставляем на наши заправки. Это все виды топлива. Что касается угля, мы сами его производим. Основная задача — обеспечить углем собственные генерирующие станции: Зуевскую, Старобешевскую. Что касается излишков, конечно, мы готовы делиться с соседями — Херсонской областью. Они заинтересованы в поставках порядка 110 тыс. т угля. Есть проблемы в части железнодорожного транспорта, такая возможность отсутствует. Но прорабатывается возможность поставок автомобильным транспортом. Да, это дороже, чем железной дорогой, но это тоже возможность.

— Планируется ли поставлять уголь за рубеж?

— Экспортные поставки есть, они продолжаются. В основном это коммерческие компании, страны называть не могу. Но основная задача угледобывающих предприятий — обеспечение наших собственных электростанций углем. Мы запасы сформировали, к зиме готовы.

— ДНР полностью обеспечивает себя зерном. Какой ожидается урожай по итогам сельхозгода?

— По информации нашего Минагропрома, мы в этом году полностью обеспечили себя зерновыми культурами, в частности пшеницей и ячменем, а также пшеничной мукой. Мы выросли по отношению к прошлому году в части сбора пшеницы. Нашей основной задачей и стратегией будет восстановление и создание перерабатывающих мощностей для зерновых культур. На сегодняшний день у нас собрано более 180 тыс. т озимой и яровой пшеницы. Наблюдаем увеличение урожая в сравнении с прошлым годом. Это вызвано в первую очередь тем, что мы подросли порядка 5% по сбору урожая и на традиционной части республики (освобожденной до начала СВО — прим. ТАСС) и у нас еще добавились освобожденные территории. Поэтому рост довольно серьезный.

Пока задача номер один — поддержать работу действующих предприятий. Я недавно был на хлебозаводе в Енакиево, который выпускает очень широкий ассортимент продукции. Здесь работает более 300 человек. Мощность предприятия большая, они обеспечивают хлебом всех соседей. Мы договорились расширить производство двух видов продукции. Рабочих мест это даст немного — может, 10–20, но это вдохнет новую жизнь в предприятие, создаст инвестиционную активность, добавочную стоимость, прибыль. Мы планируем поддержать это предприятие за счет средств наших госпрограмм, а именно Фонда развития промышленности. Предоставим заем под один процент годовых. У нас много пищевых перерабатывающих производств: это и производство мороженого, которое мы будем развивать, много производства птицы, что является нашим конкурентным преимуществом. Будем поддерживать все предприятия.

— Есть ли планы по экспорту продукции?

— Безусловно. У нас много конкурентоспособной продукции. Наши холодильники "Норд" давно вышли на рынок России и Белоруссии. Во-первых, будем расширять рынок сбыта холодильников. Во-вторых, есть птица, молочка, колбасные и мясные изделия, которые давно понравились российскому потребителю. Будем налаживать цепочки поставок и повышать спрос. Ведем с российскими крупными сетями — названия озвучивать пока не буду, но это известные бренды — переговоры о том, чтоб они заходили к нам, разбавили местный бизнес, потому что конкуренция всему голова.

Мы рады и готовы к переговорам со всем сетевым бизнесом, который сюда хочет и готов заходить, инвестировать, зарабатывать и снижать цены.

Беседовала Галина Зверева