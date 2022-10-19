СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов планирует ввести санкции против Тегерана за приписываемые ему поставки вооружений России. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Комментируя утверждения СМИ, согласно которым Иран готовится поставить России партию баллистических ракет малой дальности, собеседник издания сказал: "Собираемся ли мы принять дополнительные меры в отношении продаж Ираном вооружений России? Безусловно, да". Как поясняет газета, возможные экономические рестрикции, меры экспортного контроля будут направлены и против третьих сторон, которые якобы помогают Москве и Тегерану в этой связи. Источник Politico подчеркнул, что санкции затронут тех, кто "продает Ирану материалы, которые могут быть использованы" для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и баллистических ракет. Собеседник отказался сообщить какие-либо дополнительные детали готовящихся американских рестрикций.

Как сообщила в воскресенье газета "Вашингтон пост", США и их союзники полагают, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км и 700 км соответственно. Кроме того, по версии источников газеты, Тегеран также планирует передать Москве БПЛА, в том числе десятки аппаратов Mohajer-6 и дроны-камикадзе типа Shahed, которые, по утверждению Вашингтона, ранее уже поставлялись Ираном РФ. В августе The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания РФ является долгосрочной стратегией Запада.