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ТАСС

Глава ЕК: поддержка Ираном РФ в конфликте на Украине будет встречена "четким ответом" ЕС

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Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AFP 2022 / JOHN THYS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Поддержка Ираном России в конфликте на Украине будет встречена "четким ответом" со стороны Евросоюза. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Более того, поддержка Ираном войны России на Украине будет встречена четким ответом Евросоюза", - написала она в Twitter.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве. 

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