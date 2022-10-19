Глава ЕК: поддержка Ираном РФ в конфликте на Украине будет встречена "четким ответом" ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Поддержка Ираном России в конфликте на Украине будет встречена "четким ответом" со стороны Евросоюза. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Более того, поддержка Ираном войны России на Украине будет встречена четким ответом Евросоюза", - написала она в Twitter.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.