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Интерфакс-АВН

Байден намерен "методично" менять политику США в отношении Эр-Рияда - советник Салливан

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Курс американского президента Джо Байдена на пересмотр отношений Вашингтона с Саудовской Аравией не будет поспешным, лидер США будет консультироваться с Конгрессом, заявил в воскресенье советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент не будет действовать резко, он будет действовать методично, стратегически. Ему потребуется время для консультаций с Демократической и Республиканской партиями, чтобы у Конгресса была возможность ответить, и так, чтобы президент мог лично поговорить с конгрессменами и проработать варианты", - приводит слова Салливана издание US News.

Он упомянул, что среди возможных вариантов действий могут быть изменения в помощи США королевству в сфере безопасности.

Советник также сказал, что Байден не планирует встречаться на саммите G20 в ноябре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.

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Страны
Саудовская Аравия
США
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