Бундесвер планирует обучить 5 тыс. украинских военных - СМИ

Берлин. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Командование вооруженных сил ФРГ в рамках планируемой миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих намерено принять на обучение 5 тыс. военных Украины, сообщил в воскресенье Ntv.

По данным телеканала, новобранцы будут участвовать в базовых тренировках в рамках миссии ЕС, а более опытные солдаты пройдут спецподготовку. В частности, в бундесвере украинских военных обучат использованию системы ПВО Iris-T, первую установку которой, по данным немецких СМИ, Берлин уже передал Киеву.

Всего миссия ЕС планирует обучить 15 тыс. украинских военных.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в данный момент считает более важным поставки Украине систем ПВО, а не танков.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам на условиях анонимности, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих. По его словам, ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. "Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение", - сообщал чиновник.