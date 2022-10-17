Военные Индии намерены размещать разведывательные дроны и системы слежения на границе с Китаем - СМИ

Дели. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Командование Индии в рамках укрепления границы с КНР в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, начинает приобретение различных разведывательных беспилотников и систем слежения, сообщает в воскресенье Times of India со ссылкой на источник.

"Новые небольшие дистанционно управляемые беспилотники с радиусом действия от 15 - 20 км до 60 - 90 км нужны артиллерийским частям в целях ведения разведки в высокогорных районах для стрельбы с закрытых позиций. Если они покажут себя с лучшей стороны, армия приобретет их в более значимых количествах", - сказал источник.

В частности, армия в ближайшее время намерена разместить заказы на 80 дистанционно управляемых беспилотников, 10 автономных БПЛА, 44 модернизированные системы слежения дальнего радиуса действия и системы навигации. В данный момент военные Индии используют разведывательные БПЛА израильского производства IAI Searcher и IAI Heron.

"Новые беспилотники с возможностью круглосуточного использования нужны передовым наблюдательным пунктам для того, чтобы видеть дальше, а затем запрашивать и корректировать артиллерийский огонь, анализировать его результаты. Также вскоре начнутся испытания индийской системы дальней разведки и наблюдения (...), поскольку израильскую систему Индия ввела в строй два десятилетия назад", - отметил источник.

Times of India напоминает, что в сентябре стало известно о желании индийского командования также приобрести беспилотники-камикадзе и автономные разведывательно-ударные беспилотники.

Ранее командующий сухопутных сил Индии генерал Манодж Панде сообщил об активном расширении военной инфраструктуры в восточных районах Ладакха. Он упомянул строительство жилья для 35 тыс. военнослужащих, мест для размещения 450 танков и другой бронетехники, а также переброску 350 различных артиллерийских орудий и гаубиц.

По данным Times of India, в регион перебросили множество типов артиллерии: от старых шведских 155-миллимитровых самодвижущихся гаубиц FH77, модернизированных гаубиц Dhanush и 155-миллиметровых буксируемых полевых пушек, до гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок K9, реактивных систем залпового огня "Пинака", "Смерч" и "Град".

Отсутствие четко демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях стало причиной многочисленных конфликтов с жертвами. Обе стороны возлагали друг на друга ответственность в столкновениях.