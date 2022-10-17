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Интерфакс-АВН

Иран увеличил дальность действия зенитных комплексов "Бавар-373" до 300 км - командующий ПВО

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ЗРК Bavar373 ПВО Ирана
ЗРК Bavar373 ПВО Ирана.
Источник изображения: invoen.ru

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Иранским специалистам удалось увеличить зону применения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бавар-373", построенных в Иране, до 300 км, сообщает "Тасним" со ссылкой на командующего войсками ПВО бригадного генерала Алирезу Сабахифарда.

"Иран провел испытания "Бавар-373" для действий на расстоянии 300 км, сказал командир", - пишет агентство.

По словам генерала, первая произведенная Ираном версия "Бавар-373", имела дальность действия 200 км, однако затем этот ЗРК модернизировался в ответ на уровень угроз стране.

"Мы следим за врагами на их базах. Радиус действия наших радаров - тысячи километров", - добавил командующий.

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