Иран увеличил дальность действия зенитных комплексов "Бавар-373" до 300 км - командующий ПВО

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Иранским специалистам удалось увеличить зону применения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бавар-373", построенных в Иране, до 300 км, сообщает "Тасним" со ссылкой на командующего войсками ПВО бригадного генерала Алирезу Сабахифарда.

"Иран провел испытания "Бавар-373" для действий на расстоянии 300 км, сказал командир", - пишет агентство.

По словам генерала, первая произведенная Ираном версия "Бавар-373", имела дальность действия 200 км, однако затем этот ЗРК модернизировался в ответ на уровень угроз стране.

"Мы следим за врагами на их базах. Радиус действия наших радаров - тысячи километров", - добавил командующий.